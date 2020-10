Broadway celebra por todo lo alto el Mes de la Herencia Hispana

Nueva York, 1 oct (EFE News).- Los aportes de los latinos a los escenarios en Broadway fueron celebrados este jueves por todo lo alto con estrellas hispanas del teatro y la televisión, con música, baile, alegría y el orgullo de una presencia que continúa creciendo en el mundo de las tablas.

El espectáculo virtual hizo un recorrido por la larga lista de musicales en que han actuado latinos a través de los años, como "A Chorus Line", "Rent", "West Side Story", "Evita", "The Capeman", "On your Feet!" y nuevas como "Kiss My Aztec!" de John Leguzamo, como parte del Mes de la Herencia Hispana, organizado por la Liga de Broadway y la revista de teatro Playbill.

El tradicional sonido de la clave (patrón rítmico) fue el encargado de abrir el telón con el premiado actor Lin Manuel Miranda, protagonista de "Hamilton" y de "In The Heights", el primer musical latino que llegó a Broadway.

Miranda recordó con orgullo que la clave ha estado en Broadway por décadas al referirse a la larga historia de los hispanos en el teatro musical en diversas facetas como actores, bailarines, músicos, coreógrafos o guionistas.

"La clave se puede escuchar en cualquier parte de Broadway" dijo el actor, quien escribió el guión de "In The Heights" junto a Quiara Alegría, y que marcaba el ritmo de la clave con sus manos.

Fue precisamente el tema "Carnaval del Barrio" de "In The Heights" que gira en torno a la vida de un grupo de latinos en la comunidad de Washington Heights, el barrio dominicano por excelencia donde creció Miranda, el que abrió el espectáculo con actores originales de ese musical entre ellos Anthony Ramos, Doreen Montavo y Olga Mereditz.

El excelente concierto digital contó con la actriz y bailarina Chita Rivera, una leyenda de las tablas tanto en el mundo latino como anglo, quien reflexionó sobre su actuación como Anita, "una mujer sensual, independiente y poderosa" en la versión original en 1957 del famoso "West Side Story", que le valió un Tony.

Acto seguido el público escuchó el tema "Un hombre así" interpretado por Karen Olivo y Shereen Pimentel, de las reposiciones del musical en 2009 y el 2020.

El poder de contar historias fue destacado en esta gran noche latina introducido por el compositor mexicano Jaime Lozano, quien habló de la importancia que ha tenido en su vida, para luego presentar "Dreamer" interpretado por un grupo de artistas que incluyó a Mauricio Martínez y Angélica Vale, un tema que recuerda que los sueños se pueden alcanzar.

Los escenarios de Broadway no son extraños para el español Antonio Banderas, quien en su participación esta noche habló sobre la familia extendida como "los primos que no son primos de sangre" y las costumbres como celebrar las festividades con abundante comida.

¡Viva Broadway! permitió al público esta noche dar "una probada" de lo que será "Kiss My Aztec!", el primer musical escrito por el actor John Leguizamo, quien también recordó la tradición de contar historias entre los latinos.

"Somos buenos contando historias" indicó el también activista y destacó que su historia trata sobre un grupo de aztecas que encabeza una rebelión en contra de los conquistadores españoles.

"Tuvimos grandes imperios como el azteca, los incas y los mayas, construimos América", destacó para lamentar que esa historia no se conoce. Su musical tendrá mezcla de ritmos latinos, como salsa, merengue o hip hop.

Lucie Arnas, hija de la famosa comediante Lucille Ball y del cubano Desi Arnaz recordó a su padre, de quien dijo introdujo la conga a las audiencias norteamericanas y de quien heredó su pasión por la comida cubana como el picadillo y los frijoles negros.

El cantante y actor Rubén Blades fue el encargado de cerrar el concierto de hora y media con "Yo nací en Puerto Rico" del controvertido musical de Paul Simon "The Capeman".

Lin Manuel Miranda retornó para recordar que "el escenario es el sitio perfecto para traer las historias de nuestros pueblos. ¡Que siga la tradición".