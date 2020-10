Ocasio-Cortez se hace viral con juego en Twitch para llamar a jóvenes a votar

Nueva York, 21 oct (EFE News).- Estar en titulares de los medios de comunicación es parte de la vida cotidiana de la joven congresista Alexandria Ocasio-Cortez, que se ha valido de la popularidad de las redes y los videojuegos para disfrutar de un partido de Among Us para exhortar a sus seguidores a salir a votar en los comicios presidenciales del 3 de noviembre.

La representante federal neoyorquina debutó así en la plataforma Twitch en una transmisión que fue vista simultáneamente por 430.000 personas, audiencia que colocó su presentación entre las 20 más grandes de esa web, destacan medios de prensa.

Antes, la legisladora del ala liberal demócrata había invitado a sus seguidores a través de su cuenta en Twitter a unírsele en esa aventura.

"¿Alguien quiere jugar Among Us conmigo en Twitch y motivar a las personas a votar? (Nunca he jugado, pero parece muy divertido)", escribió en español e inglés, e informó que ya contaba con su canal en esa plataforma.

Ocasio-Cortez, de origen puertorriqueño, jugó con algunos usuarios y con su compañera en el Congreso, Ilhan Omar, de origen somalí, elegidas ambas en 2018.

La congresista no es la única en la política en tener una cuenta en esa plataforma de juegos, que surgió en el 2011 y que tres años después fue adquirida por Amazon.

De esa forma se sumó al candidato demócrata a la Presidencia, Joe Biden, al senador y exaspirante a la Casa Blanca por ese partido Bernie Sanders, y al presidente Donald Trump.

Among US, que se ha vuelto muy popular en los últimos meses, es un juego en que los participantes tienen personajes que deben arreglar una nave espacial, pero el objetivo es descubrir a los impostores que se dedican a sabotear estas tareas y a matar a sus compañeros.

La congresista jugó durante tres horas y media -en las que llegó a tener 4,5 millones de reproducciones- mientras conversaba sobre el juego pero también sobre votar, la finalidad de esa transmisión.

También ha estado llevando a cabo eventos masivos en los condados de Queens y El Bronx, que representa, para registrar votantes y sacarlos a las urnas el 3 de noviembre cuando Biden busca la Presidencia y el republicano Trump la reelección.

Among Us ha proliferado en medio de la cuarentena por el coronavirus y ha llegado a lo más alto en popularidad, junto a otros juegos.

Twitch tiene un público joven y se utiliza principalmente para transmitir partidas de videojuegos.