Piden mejoras en las transferencias de estudiantes de la educación superior

Washington, 28 oct (EFE News).- Organizaciones políticas y de educadores, que anticipan "la mayor oleada de la historia de estudiantes en transferencia entre instituciones de educación superior debido a la covid-19", pidieron este miércoles a legisladores y universidades una mejora en este proceso.

"Las solicitudes de cambio sistémico suponen que se analicen en detalle las prácticas y las políticas en la educación superior que siguen llevando a resultados no equitativos entre los estudiantes de diferentes razas o etnicidad", indicó en un comunicado Nyema Mitchell, de Jobs for the Future (JFF).

"Las políticas y prácticas de transferencia están entre las que más contribuyen a la falta de equidad en resultados en la educación superior", añadió.

Todos los signatarios del llamado son miembros de Scaling Partners Network (SPN), convocada por la Fundación Bill y Melinda Gates, y trabajan bajo el principio de que "una mayor integración y acciones coordinadas harán posible que la educación superior progrese en términos de innovación de forma más rápida, más eficiente".

Según SPN, los estudiantes afroamericanos, latinos o indígenas "tienen mayor probabilidad de iniciar su educación superior en colegios comunitarios de dos años (community college) y son los más afectados por las regulaciones que conllevan la pérdida de créditos cuando hacen una transferencia a otra institución".

Las dificultades implícitas en los trámites de transferencia en los sistemas de la educación superior en Estados Unidos "son unos de los principales factores que impulsan inequidades e injusticias serias derivadas de los niveles de ingresos, la raza o la etnicidad", agregó.

Los firmantes sostienen que "este llamado a la acción es particularmente relevante" en momentos en que sectores políticos promueven la idea de ofrecer dos años de educación superior gratuita y el incremento de matrículas para estudiantes de secundaria, lo cual podría llevar a que muchos más estudiantes lleguen a la universidad con créditos obtenidos en colegios comunitarios.

"Las escuelas y universidades de cuatro años a menudo se niegan a aplicar los créditos obtenidos en un 'community college' para los requisitos del título", apuntó el comunicado.

Entre las propuestas de SPN se incluye el diseño de las ayudas estatales de manera que éstas puedan transferirse cuando los estudiantes pasan a otra institución.

"Las políticas y prácticas estatales e institucionales deberían tener en consideración que las desigualdades tradicionales se han exacerbado durante la crisis actual por la pandemia", apuntó el comunicado de SPN.

"Tenemos que enfocarnos en cerrar las brechas de equidad que han cobrado mayor urgencia en la medida en que los impactos por la COVID-19 han afectado desproporcionadamente la salud, la educación y la fuerza laboral en las comunidades de bajos ingresos y entre las poblaciones afrodescendientes, latinas e indígenas", añadió.