El rapero Residente llama a rechazar la anexión de Puerto Rico a EE.UU.

San Juan, 29 oct (EFE News).- El rapero puertorriqueño Residente colgó este jueves un vídeo votando por el "No" en la consulta sobre el estatus de Puerto Rico a celebrarse el 3 de noviembre, rechazando así la "estadidad" o anexión de la isla a Estados Unidos y exhortando a los electores a que hagan lo mismo.

"NO a la colonia, No 'estadidad'", tuiteó el artista adjunto con un vídeo marcando con una "X" la opción de "No" en la consulta de estatus, que coincidirá el martes próximo con las elecciones generales de la isla caribeña.

"Bueno, voy a hacer uno de los votos más fácil a la hora de votar en estas elecciones", agregó en el vídeo.

Residente tuvo la oportunidad de ejercer su derecho al voto por adelantado, al igual que otros 221.207 electores tanto al recibir las papeletas por correo o por la visita de un funcionario a su residencia.

La oficialidad para celebrar esta consulta, no vinculante, la firmó la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, el 16 de mayo pasado.

Se trata de la sexta consulta del estatus de la isla, desde 1952 un estado libre asociado de Estados Unidos, al unirse a otras cinco celebradas entre 1967 y 2017.

Al igual que los 50 otros estados de EE.UU., Puerto Rico tiene su Constitución local, vigente desde 1952, y los puertorriqueños tienen la misma moneda que los estadounidenses, así como de la ciudadanía, que se les confiere desde el 2 de marzo de 1917.

No obstante, los puertorriqueños que viven en la isla no pueden votar en las elecciones presidenciales estadounidenses.

El vídeo de este jueves es el más reciente que Residente cuelga en las redes sociales expresando su postura sobre las elecciones generales de la isla.

Tarde en la noche del miércoles, el artista colgó un vídeo pidiendo a los candidatos a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Juan Dalmau y Alexandra Lúgaro, "que se unan" por el bien de la isla.

"Creo que el bienestar de Puerto Rico va por encima de cualquier partido político. AlexandraLugaro juandalmauPR ustedes dos juntos serían lo mejor que le puede pasar a Puerto Rico pero para eso uno de los dos se tiene que sacrificar por el país", indicó Residente en un tuit, en el que incluyó el vídeo.

"Aquí no vengo a pedirles que no voten por los dos mismos partidos políticos que han dañado la historia de Puerto Rico año tras año porque eso ya lo sabemos", arrancó diciendo René Pérez, nombre real del cantante, en referencia al Partido Nuevo Progresista y Partido Popular Democrático, los únicos dos colectivos que han gobernado la isla.

"Tampoco vengo a respaldar a ningún candidato. Vengo a pedirle a Juan Dalmau y Alexandra Lúgaro que, así como los héroes de Puerto Rico dieron su vida por el país, se sacrificaron por Puerto Rico, dieron su vida completa por Puerto Rico, con ese mismo nivel de sacrificio ustedes sacrifiquen sus ideales y sus diferencias y se unan", prosiguió el artista.

"Hoy más que nunca Puerto Rico necesita que ustedes se unan. Así como cuando nos unimos para manifestarnos todos sin banderas políticas para empezar a sacar la corrupción del país, de esa misma forma tenemos que unirnos para tumbar el bipartidismo que tanto daño le ha hecho a Puerto Rico", enfatizó.

El artista acentuó que "la isla, el amor de Puerto Rico, vale más que cualquier partido político, así que no sé cómo lo van a hacer, pero sé que lo pueden hacer".