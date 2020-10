AJ Hinch y Alex Cora cumplen las suspensiones y los Tigres se fijan en ellos

Detroit (EE.UU.), 29 oct (EFE).- Los pilotos AJ Hinch y Alex Cora, ambos envueltos en suspensiones por haber participado en los escándalos del robo de señales ilegales de los Astros de Houston en las temporadas del 2017 y 2018, ya cumplieron con sus respectivos castigos y ahora se presentan favoritos a luchar por el puesto de manejador de los Tigres de Detroit.

De acuerdo a varios informes periodísticos locales, el mejor colocado es Hinch, quien hasta la temporada del 2019 dirigió a los Astros a los que llegó a ganar el título de la Serie Mundial en el 2017, es el que se ha colocado con algo de ventaja de cara a la decisión final que puede llegar esta misma semana.

Los Tigres no quieren seguir más con el puesto de piloto vacante y el pasado viernes, el gerente general de los Tigres, el cubano Al Avila, admitió que el equipo no ha descartado ni a Hinch o Cora, quienes perdieron sus trabajos antes del inicio de la temporada 2020 por sus papeles en el escándalo de robo de señales de los Astros.

El 13 de enero, los Astros despidieron a Hinch y al gerente general Jeff Lunhow después que las Grandes Ligas suspendió a ambos con un año de inactividad.

Luego siguió la sanción al boricua Cora, que estaba como piloto de los Medias Rojas de Boston, el que tuvo que dejar el cargo antes que diese comienzo la temporada regular, que concluyó el pasado martes con la proclamación de los Dodgers de Los Angeles como campeones de la Serie Mundial (4-2) frente a los Rays de Tampa Bay.

Los Tigres están en el mercado para buscar al reemplazo del veterano piloto Ron Gardenhire, quien se retiró el 19 de septiembre con poco más de una semana por jugarse en la temporada reducida temporada regular de 60 partidos.

"No puedo decir que ya eliminé a todos", comentó Avila el pasado viernes. "El escándalo por hacer trampa no es algo bueno, obviamente. (AJ y Alex) están cumpliendo sus suspensiones y una vez que terminen, serán libres de seguir con sus carreras, así que no hemos eliminado a nadie de nuestra lista".

Los Tigers terminaron con marca perdedora de 23-35 en la temporada corta y al fondo de la División Central de la Liga Americana por tercera vez en los últimos cuatro años.

Durante la temporada del 2020, los Tigres decidieron ascender al primer equipo a dos de sus máximas promesas de pitcheo, como son Casey Mize y Tarik Skubal con el objetivo que pudiesen comenzar a adquirir experiencia.

Avila dijo que es importante que el próximo manejador pueda ayudar con la evaluación de joven talento que hay dentro de la plantilla del equipo de Detroit.

Además, los Tigers tienen decisiones importantes que tomar sobre la plantilla del equipo.

El gerente general cubano parece estar abierto a una variedad de niveles de experiencia en la posición de manejador.

"Algo que podríamos eliminar es a un candidato que quizá haya jugado y no tenga experiencia alguna como manejador y vaya directo de jugar a ser piloto en las Grandes Ligas", valoró Avila. "Probablemente no iría en esa dirección, pero todo lo demás está puesto sobre la mesa".