Puerto Rico celebra jornada de votacion anticipada presencial

San Juan, 31 oct (EFE News).- La jornada de voto adelantado presencial de las elecciones generales del próximo 3 de noviembre en Puerto Rico transcurre sin mayores problemas en el proceso.

Mañana podrán votar los presos.

Un total de 630 colegios electorales abrieron sus puertas a las 09.00 hora local (13:00 GMT) y cerrarán a las 17:00 (21:00 GMT).

Casi 54.000 electores podrán ejercer su derecho al voto este sábado, tras haber presentado una solicitud.

Entre ellos el padre de Pedro Pierluisi, candidato a gobernador por el partido en el gobierno, el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge Pierluisi.

"Hoy más que nunca estoy lleno de esperanza, yo conozco a mi hijo y sé que lo va a lograr. Por nuestro futuro, por el progreso y por la igualdad que todos merecemos deben apoyarlo con su voto para que se convierta en el gobernador de todos los puertorriqueños. Es un orgullo tenerlo como hijo, imagínate cuando sea mi gobernador", dijo tras depositar su voto en Guaynabo, localidad próxima a San Juan.

Los primeros resultados que se divulgarán el 3 de noviembre serán los correspondientes al voto adelantado, que supondrá cerca del 10 % del total, un porcentaje sin precedentes posible gracias a que el Nuevo Código Electoral aprobado en las últimas fechas ha permitido prácticamente a quien lo desee ejercer ese derecho sin tener que acercarse a los colegios el día de la votación.

La logística para estas elecciones es un reto para la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), que se enfrenta a la gestión del voto adelantado, por correo, cárceles y hospitales.

Aproximadamente 2,3 millones de puertorriqueños tienen derecho al voto este martes 3 de noviembre.

Funcionarios de los principales partidos reconocen que la CEE ha cumplido con los preparativos necesarios para garantizar que la cita del día 3 de noviembre.

A solamente días para la cita en las urnas, la organización de la CEE ha establecido 4.524 colegios.

El registro de electores habilitados asciende a 2.356.744.

Los puertorriqueños no solo elegirán a su gobernador, además escogerán a su representante ante la Cámara de Representantes de EE.UU, alcaldes de los 78 municipios, la composición de la Asamblea Legislativa (51 escaños en la Cámara de Representantes y 27 para el Senado) y deberán responder, en consulta separada, no vinculante, sobre si la isla quiere ser o no un estado más de Estados Unidos.

Se trata de la sexta consulta sobre el estatus de la isla, desde 1952 un estado libre asociado de Estados Unidos, al unirse a otras celebradas entre 1967 y 2017.