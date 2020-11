Miami, 2 nov (EFE News).- El artista Silvestre Dangond regresa al vallenato tradicional en su nuevo disco, "Las locuras mías", que, según dijo a Efe, está lleno de composiciones que "orgánicamente" le hicieron regresar a la versión más pura del género colombiano que le dio sus primeros éxitos y que acercó al pop para abrirse al mercado internacional.

"No fue algo planificado", admitió el cantante de 40 años a través de una videollamada desde su casa en Miami, a donde se mudó hace ocho años.

"Cuando empecé a buscar temas para mi disco todas las que me hicieron vibrar eran vallenatos puros. Fue algo especial, pues cuando me vine a dar cuenta, todos eran de los tradicionales. Decidí mantenerlos porque era lo que me pedía el corazón y creo que hay mucha gente vibrando en esa frecuencia de lo auténtico", contó.

Es un sentimiento que Dangond atribuye a la pandemia: "Estar en la casa encerrados, con la familia ha dado para contar historias, recordar lo antiguo, rescatar los valores de antes, de conversar, pasar tiempo juntos y para eso nada mejor que la música", indicó.

Fue lo que le pasó a él, quien aprovechó el confinamiento para compartir con sus tres hijos, su esposa y preparar el disco, que aspira sacar "a más tardar" en el primer semestre de 2021, aunque "está en las manos del público que sea antes".

"Si la preventa funciona bien, podríamos ponerlo a la disposición a finales de este año", dijo sin esconder la esperanza de que esto suceda y sus temas formen parte de la banda sonora de la Navidad de 2020.

SIN TEMOR AL FRACASO

Cuando Dangond decidió mudarse a Estados Unidos tenía una meta clara. "Estaba buscando la internacionalización", explicó.

Para ese entonces, ya había sacado ocho discos en sus primeras década de vida artística. Los primeros años en Miami siguió sacando vallenatos tradicionales, pero ya tenía claro que para ampliar su público tenía que tomar una página del libro de Carlos Vives, quien logró éxito acercando el vallenato al rock.

"Los puristas del vallenato no entienden que la música es siempre una conversación y que todos los géneros son producto de esa conversación entre el artista, la cultura, el público y sus instrumentos", destacó al hablar de la infusión de pop que le dio a sus temas en las canciones que fue sacando en los últimos años.

Para Dangond, la "verdadera autenticidad" musical y artística es la fidelidad a las necesidades de expresión del momento. "Hay gente que quisiera que nada cambie y eso no es ni vida ni arte", subrayó el intérprete de temas como "Cásate conmigo", "Tu amor no es amor" y "Las locuras mías", el primer sencillo del nuevo álbum que sacó este octubre.

UN HOMENAJE

Una vez que el artista aceptó que su musa lo estaba devolviendo a sus orígenes musicales, también decidió revolver el baúl de los recuerdos musicales. Investigó bibliotecas digitales de instrumentos, para incorporar sonidos usados en sus primeros discos y en las producciones de leyendas del vallenato.

Además, decidió rendir homenajes a los grandes del vallenato. El viernes pasado sacó "Tengo un dios", una canción que incluye una fusión con el éxito de Diomedes Díaz "Lucero espiritual", para la que el ingeniero de sonido Humberto Chaparro procesó las cintas originales en dos pulgadas y las pasó al formato digital para crear la base.

Silvestre Dangond presentará algunas de las nuevas canciones de "Las locuras mías", más las más famosas de su carrera, en el concierto que dará el 21 de este mes en las orillas del colombiano río de Guatapurí, que forma parte de la geografía de la cultura vallenata. El espectáculo será transmitido por internet.

También quisiera presentar sus canciones en alguna transmisión de premios, pero reconoció que "como son vallenatos duros, es más difícil, pero lo lucharemos".