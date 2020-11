Los candidatos a la Alcaldía de San Juan mantienen la pugna por el puesto

San Juan, 6 nov (EFE News).- Los dos grandes candidatos a la Alcaldía de San Juan, Manuel Natal y Miguel Romero, mantuvieron este viernes una pugna verbal en sendas conferencias de prensa en las que el primero apuntó a la posibilidad de un recuento y el segundo dijo que será certificado como ganador pronto por el máximo órgano electoral de Puerto Rico.

Natal y Romero, candidatos por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Nuevo Progresista (PNP), respectivamente, están separados por los 1.896 votos de ventaja que tiene Romero.

Tras los comicios del pasado martes y con el 98,8 % de los votos escrutados, Romero lidera con 43.874 sufragios, seguido por Natal, con 41.978.

"Mientras otros cantan victoria, quedan miles de votos por contar. No nos vamos a dejar manipular. Ni hoy ni mañana ni en la próxima semana tendremos con certeza quién será el próximo alcalde de San Juan", dijo Natal en conferencia de prensa en la que indicó que continúa en la carrera por el municipio.

Insistió en que el proceso para que se sepa quién se hará con el Ayuntamiento de la capital de Puerto Rico será "largo".

En una conferencia posterior, Romero rechazó la posibilidad de un recuento e indicó que el conteo concluirá entre hoy y mañana.

"Vamos a ser certificados como el ganador de la contienda. Esa es a verdad y no hay otra", dijo Romero, quien aseguró que Natal está "equivocado" y apuntó a la posibilidad de que su rival contara con cifras erróneas.

"Ya está elección terminó y los votos que quedan por contar no son suficientes (para la victoria de Natal). Ya no hay por qué buscar votos donde no los hay", aseveró.

El mismo día de las elecciones Romero tomó ventaja, pero al día siguiente Natal se recuperó, pero su contrincante finalmente se puso por delante y así ha sido hasta ahora.

Durante el proceso de conteo, desconocidos colgaron un pequeño ataúd de cartón con el nombre y foto de Natal, en el que se lee "RIP Natal 2013-2020", en el coliseo Roberto Clemente, donde se lleva a cabo el proceso de escrutinio.

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de Puerto Rico, Francisco Rosado, señaló hoy que espera que este viernes concluya el recuento de los votos que se depositaron presencialmente el día de las elecciones; mientras, el escrutinio de los votos por adelantado y por correo se iniciará el lunes, probablemente.

Rosado, en declaraciones a los medios, indicó que la certificación oficial de ganador a la Gobernación y otros, solo se podrá conocer al final del escrutinio general, es decir, en dos o tres semanas.