Cómo pasó el abogado de Trump de un hotel a un aparcamiento junto a sex shop

Washington, 8 nov (EFE News).- La historia que inició hace cuatro años en un exclusivo hotel de Manhattan y lo catapultó a la Presidencia de Estados Unidos terminó este fin de semana para el líder republicano Donald Trump con una gris rueda de prensa de sus abogados en el estacionamiento de una empresa en Filadelfia, vecina a un crematorio y a una tienda de objetos sexuales.

Un podio al aire libre con una serie de afiches adheridos a la puerta corrediza de una bodega fue la escenografía preparada para que el abogado de Trump, el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, y otros de sus asesores hablaran a los periodistas el sábado desde Filadelfia (Pensilvania) mientras se contaban los votos.

La rocambolesca elección del lugar sorprendió a más de uno y sigue siendo una incógnita.

En Twitter, el mandatario anunció el sábado una "gran conferencia de prensa".

Trump en principio informó de que el evento tendría lugar en el hotel Four Seasons de Filadelfia, pero poco después eliminó ese mensaje para señalar que se desarrollaría en "Four Seasons Total Landscaping", que es una empresa de jardinería.

Fue tal la confusión que el mismo hotel se pronunció en esa red social: "Para aclarar, la rueda de prensa del presidente Trump NO se realizará en el Hotel Four Seasons de Filadelfia. Se llevará a cabo en el Four Seasons Total Landscapping -sin relación con el hotel".

Y así ocurrió: desde un podio rodeado por dos cajas acústicas y volantes azules y rojos colocados de fondo habló Giuliani, fuera de un modesto edificio junto a la tienda de objetos sexuales Fantasy Island Adult Book y enfrente del crematorio Delaware Valley Cremation Center.

"Obviamente no va a conceder" la derrota, anticipó el abogado, cuyas palabras pasaron desapercibidas en medio de la euforia que se apoderó en parte del país después de que las proyecciones de los medios dieran como ganador al candidato demócrata, Joe Biden.

Muy en el pasado parece que quedó la imagen del entonces magnate neoyorquino cuando bajó junto a su esposa, Melania, por una escalera dorada en un exclusivo hotel de Manhattan para anunciar que aspiraría a la Presidencia, que finalmente consiguió.