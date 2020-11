Lunay se mete en la lista de "21 under 21" de Billboard

San Juan, 10 nov (EFE News).- Lunay, una de las superestrellas de la nueva generación de regguetón se une a Billie Eilish, Lil Mosey, Chloe x Halle y Noah Cyrus, entre otros, en la lista de la revista Billboard " 21 under 21" (21 por debajo de 21) que reúne a los mejores artistas jóvenes.

Como parte de esta selección de "21 Under 21", Lunay se hará cargo de las historias de instagram de Billboard este miércoles a partir de 1 pm ET, informó su representación en Puerto Rico en un comunicado.

Igualmente, la revista chilena Sarah ha colocado al artista en su portada de este mes, destacándole como "EL PRINCIPE DEL REGGAETON".

"En 'Soltera' pongo a la mujer en primer lugar, para que se sienta siempre especial y sepa que no necesita una compañía para poder pasarla bien. No necesita un hombre, no necesita estar amarrada a una relación, ella tiene total libertad", señaló al respecto Lunay.

También es portada de la revista estadounidense WWD, una importante publicación de moda.

Artistas como Lunay, Rosalía, Bad Bunny o J.Balvin continúan dominando el mercado musical y WWD ofrece una mirada sobre cómo aprovechan sus raíces culturales para influir en su forma de entender la moda.

Recientemente Lunay lanzó su más reciente éxito, "VICTORIA", junto al artista colombiano Beele.

El cantante, oriundo de Puerto Rico, se ha posicionado como uno de los exponentes más destacados del momento en el género urbano después de que en 2017 lanzara el tema "Aparentas" junto al rapero Mvrio.

Después del éxito de este tema, los productores Chris Jeday y Gaby Music le ofrecieron un contrato exclusivo.

Sencillos como "Soltera", "Si Te Vas Conmigo", "Déjame saber", "A Solas Remix" con Anuel AA, Brytiago, Alex Rose, y Lyanno, "Luz apaga" con Ozuna, Rauw Alejandro y Lyanno, "Es normal" de Javiielo, y "La cama" supusieron un gran éxito.