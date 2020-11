Georgia inicia recuento mientras demócratas consagran a Biden como ganador

Contenido relacionado

Biden vence en Georgia y Trump en Carolina del Norte, según proyecciones

Washington, 13 nov (EFE News).- El demócrata Joe Biden ganó los comicios presidenciales de Estados Unidos en el estado de Georgia, mientras que el republicano Donald Trump lo hizo en Carolina del Norte, lo que no cambia el resultado de las elecciones a nivel nacional en las que el exvicepresidente fue declarado vencedor, según las proyecciones de medios de comunicación.

Las proyecciones de las cadenas de televisión CNN, CBS y NBC dieron este viernes como triunfador en Georgia a Biden, con lo que suma 16 delegados más en el Colegio Electoral.

El que fuera vicepresidente de Barack Obama (2009-2017) se convierte así en el primer candidato demócrata que gana las presidenciales en Georgia desde 1992.

La CNN y los diarios The Washington Post y The New York Times concedieron el triunfo a Trump en Carolina del Norte, que tiene 15 compromisarios en el Colegio Electoral.

De esta forma Biden acumula 306 delegados y Trump, 232 del total de 538 que componen ese organismo. En EE.UU. se proclama ganador de la Presidencia aquel candidato que sume un mínimo de 270 delegados en el Colegio Electoral.

Hasta ahora, Georgia y Carolina del Norte eran los dos estados donde los medios de comunicación todavía no había hecho sus proyecciones, después de que anoche dieran como triunfador a Biden en Arizona.

Pese a que el sábado pasado los medios dieron como vencedor a Biden en los comicios presidenciales, Trump no ha reconocido su derrota y ha afirmado, sin pruebas, que hubo fraude electoral.

Debido a lo estrecho del resultado, Georgia comenzó este viernes el recuento de los votos de las elecciones, un proceso que puede durar cinco días.

El recuento a mano de los cerca de cinco millones de sufragios deberá concluir el miércoles 18 de noviembre a la medianoche, anunciaron las autoridades electorales de Georgia.

Las leyes del estado señalan que deberán volver a contarse los votos cuando el margen de diferencia sea inferior al 0,5 %, y en este caso Biden mantiene una ventaja sobre Trump, tras escrutarse el 99 % del total de los sufragios, de 14.000 votos, lo que supone el 0,3 %.