Ricky Montaner: "No imagino nada peor que darle a los fans lo que esperan"

Miami, 19 nov (EFE News).- El dueto Mau y Ricky lanzó este jueves "Ouch", el segundo sencillo de su nuevo álbum, "Rifresh", que hicieron durante la pandemia con la intención de sorprender a sus fans y emocionar a los que disfrutan de ver su "evolución como artistas".

Así lo reveló a Efe Ricky Montaner, el mayor de los hermanos y el tercer de los varones del cantautor Ricardo Montaner, que en entrevista desde su casa en Miami destacó: "No imagino nada peor que darle a los fans lo que esperan. Ser predecible".

Esta fue la premisa que siguieron los artistas cuando compusieron, interpretaron y dieron los toques finales a "Rifresh", su tercer álbum de estudio y que estará a la venta este viernes.

"Cuando empezamos a hablar de lo que queríamos hacer pensé en bandas como Coldplay, que disco tras disco sorprendían a sus fans. Su tercer disco ("X&Y", de 2005) me marcó. Creo que es el que menos vendió, pero fue el que me llevó a gastarme 300 dólares, que completé contando monedas, para verlos en vivo", explicó el artista, que el sábado cumple 30 años.

Eso no quiere decir que Mau y Ricky abandonen su reconocido sonido reguepop, pero sí incorporaron nuevos elementos musicales como una percusión más sofisticada (la batería es el instrumento en el que está formado Mau) y diferentes guitarras en arreglos inesperados.

A ello hay que sumar letras más maduras y coqueteos con el rock, el rap y el hip hop.

"Sería hipócrita de mi parte decir que no me gusta ver cómo van creciendo los 'streams' de las canciones, pero si no tenemos millones y millones, o si los videos no suben en YouTube, está bien. La meta es que los que se conecten con este disco lo hagan desde un lugar más visceral", manifestó.

Ricky Montaner subrayó que si bien sus discos y composiciones anteriores fueron "auténticas y honestas", no se puede negar que hubo momentos en los que dejaron de incorporar algo por sentir, que de hacerlo, se iban "al carajo".

Siempre estuvo presente la opinión del público, aunque esta vez no formaron parte de la ecuación creativa.

Aun así ya los fans han abrazado las primeras canciones del disco. "Papás" y "La grosera" han entrado en las listas de popularidad de varios países de habla hispana y Estados Unidos.

Asimismo, los fans son un elemento esencial de su arte, en especial cuando se trata de las presentaciones en vivo.

"Hemos hecho algunos conciertos desde que empezó la pandemia. Donde antes había 20.000 personas, esta vez solo se pudieron reunir unas 2.000, en respeto a las medidas de aislamiento social", señaló.

"¿Me encantó? Pues no, pero mucho peor son los conciertos digitales. Es un sueño volver a reunirnos con la gente como antes", reveló.

Otro de sus proyectos gestados en la pandemia es su boda. Ricky Montaner se comprometió hace unas semanas con la modelo argentina Stefi Roitman.

"Hemos estado hablando de lo que queremos hacer. Yo por mí me casaba en Las Vegas mañana, pero quiero que ella tenga la boda de sus sueños. Ya logré la única condición que es esencial para mí, que es que no haya teléfonos celulares".