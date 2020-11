Segunda ola de covid golpea a latinos que arrastran el hambre por la primera

Contenido relacionado

Hispanohablantes de California, los más impactados en su vida por la covid-19

Los Ángeles, 24 nov (EFE News).- Los californianos que hablan español son los que más han sentido el impacto del coronavirus en sus vidas, por encima incluso de todos los latinos y otras comunidades, reveló una encuesta publicada este martes.

El sondeo encargado por Covered California, el programa estatal para la Ley Federal de Protección al Paciente y Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), comúnmente conocida como Obamacare, encontró que el 64 % de los encuestados que hablan español afirma que la pandemia ha impactado sus vidas significativamente.

El porcentaje del 68 % sobrepasa por diez puntos porcentuales el 58 % de los latinos en general que dicen que la pandemia los ha golpeado significativamente, y con el 52 % del total de los californianos encuestados.

“Los datos de la encuesta agregan dimensiones personales a los datos de mortalidad desproporcionada de muerte de latinos”, resaltó David Hayes-Bautista de la Escuela de Medicina y Salud Publica de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), en una conferencia de prensa sobre el estudio.

El investigador resalta que la encuesta muestra que “los trabajadores agrícolas, los conductores de camiones y los trabajadores de construcción de habla hispana han visto desaparecer sus trabajos, reducción en sus cheques y la desaparición del acceso a atención medica necesaria a medida que la pandemia devasta con los trabajadores esenciales del estado”.

Un ejemplo de esta devastación es el hogar de Yadira López. La hispana descubrió el jueves pasado un contagio en su hogar cuando su exsuegra salió positiva.

Aunque ese jueves los hijos de López inicialmente dieron negativo a la prueba que se realizaron junto a su abuela, para el sábado López y su hijo mayor fueron diagnosticados como positivos.

Ese mismo sábado la suegra de López fue internada de urgencias en el hospital, y este lunes la mujer, de 68 años, que sufría de diabetes, murió por razones relacionadas con la covid-19.

“Lo más triste que he visto en mi vida. Nos despedimos de ella por medio de una reunión por video”, dijo López en la conferencia de prensa.

La hispana desde su cuarto, dónde se encuentra en cuarentena lidiando con la enfermedad, contó a la prensa lo difícil que ha sido no poder consolar a sus hijos por la pérdida de la abuela paterna.

López asegura que no sabe quién se contagió primero en su familia, y aunque esta fue una pregunta que rondó por su cabeza, ahora su mayor preocupación es a quiénes ella pudo contagiar.

“Lo que me duele, lo que me parte el alma es a quien contagié yo, y cómo va a ser esa persona impactada, qué va a pasar con las personas que yo enfermé, eso es lo que ahorita no me deja en paz”, dijo a Efe López.

El sondeo encontró que el 42 % de los californianos ha reportado conocer a alguien que ha dado positivo a la prueba del coronavirus, y un 28 % dice que conocen a alguien que ha muerto por el COVID.

Con respecto a la economía, el 62 % de los californianos dice que ha perdido su empleo o ha tenido una reducción en sus horas laborales a causa de la pandemia.

En este sentido, los latinos son los que más han informado sobre estos estragos económicos, con un 71%, en comparación con el 59 % de población blanca, y el 58 % de los afroamericanos.

Peter V. Lee, director ejecutivo de Covered California, advirtió que “los más afectados por la pandemia son también los que más pueden beneficiarse de la ayuda financiera”, por lo que invitó a inscribirse a los más de 1,5 millones de californianos sin seguro elegibles a ser protegidos por ACA.

La encuesta se reveló justo cuando el Estado Dorado experimenta un repunte en los casos de coronavirus.

El Departamento de Salud de California reportó hoy 15.329 casos por día, para un gran acumulado de 1.125.699 casos positivos.

Las hospitalizaciones también van al alza con 6.641 pacientes en instituciones médicas, y de esta cifra 2.216 están en cuidados intensivos.

Por su parte López hizo un llamado a la comunidad hispana a cuidarse, acudir al médico.

“Esas historias que uno lee en el periódico o ve en la televisión nunca piensa que va a llegarte pero cuando llega es muy triste. Mi exsuegra era una gran señora y fue muy triste como murió”, señaló.