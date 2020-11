The Killers parodian a Trump para protestar por la votación de los Grammy

Los Ángeles (EE.UU.), 25 nov. (EFE News).- La banda estadounidense The Killers parodió los mensajes publicados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras su derrota en las urnas para protestar de manera cómica por no haber recibido ninguna nominación a los premios Grammy.

"No se permitió a observadores en las salas de recuento. Ganamos los Grammy, conseguimos muchos votos legales. Sucedieron cosas malas que nuestros observadores no pudieron ver. Nunca ocurrió antes", tuiteó la formación musical.

El mensaje era prácticamente una réplica exacta de las palabras que ha utilizado el presidente para denunciar, sin pruebas, un supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales.

"Se enviaron docenas de boletas a personas que nunca las pidieron. Grammys robados. Nosotros ganamos", afirmaron The Killers en tono irónico.

Algunos usuarios parodiaron en sus respuestas los movimientos impulsados por la campaña de Trump.

Uno de ellos subió una fotografía de un supermercado llamado Four Seasons, asegurando que daría una rueda de prensa allí como representante legal del grupo, en clara referencia a la conferencia que Rudy Giuliani, abogado de Trump, dio en el aparcamiento de una empresa de jardinería y que el mandatario confundió con la lujosa cadena de hoteles del mismo nombre.

Otros comenzaron a crear disparatadas teorías de conspiración sobre un supuesto fraude masivo de votos en los Grammy perpetrado por otras estrellas del rock.

The Killers lanzaron este verano "Imploding The Mirage", un álbum recibido con mejores críticas que sus inmediatos predecesores, "Wonderful Wonderful" (2017) y "Battle Born" (2012), pero que no ha terminado de conquistar las listas de ventas.

Los autores de "Mr Brightside" acumulan cinco nominaciones en los Grammy a lo largo de su carrera pero nunca han conseguido el preciado galardón de la Academia de la Grabación de EE.UU.

THE WEEKND ACUSA DE "CORRUPCIÓN" LOS GRAMMY

Más duro fue el cantante The Weeknd, quien acusó a los premios Grammy de ser corruptos.

"Los Grammy siguen corruptos. Me deben a mí, a mis fans y a la industria la transparencia...", tuiteó el artista.

La ausencia de The Weeknd en los Grammy -su nombre no figura en ninguna de las más de 80 categorías- fue recibida por sorpresa entre la prensa musical internacional, pues su último disco "After Hours", del que se desprenden sencillos como "Blinding Lights", es considerado uno de los mejores trabajos del año.