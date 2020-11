Mexicana Carmen Boullosa da voz a Eva y reivindica su origen con novela

México, 28 nov (EFE News).- Tras sentir un interés intelectual por la mítica figura de Eva, la escritora mexicana Carmen Boullosa se convirtió "en la secretaria" de esta blasfemada mujer para escribir la novela "El libro de Eva".

"Yo empecé a escuchar a Eva y a atender su petición", dice en entrevista con Efe la autora, quien este sábado presenta su texto en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

A Boullosa se le apareció Eva y, según cuenta, es común que una vez que surge el personaje tome vida propia y dicte su camino mientras el escritor escucha y anota.

Aunque comenta hay algo de inexplicable en el proceso, otra parte del trabajo de los creadores está basado en extensas investigaciones y cuestionamientos.

"De la curiosidad intelectual pasé a ese regalo que es tener la voz de un personaje o escuchar la petición de un mundo para hacerlo novela, de pronto yo empecé a escuchar a Eva y se me apareció, oí su versión de los hechos alimentado sin duda por las lecturas que hice y yo era su secretaria, le tomaba la nota", asegura.

MÁS ALLÁ DEL MITO

No fue hasta esta aparición que Carmen vio a Eva por primera vez como un personaje, pues anteriormente se trataba solo de un mito, mas no de la mujer activa, creadora y artista que logra plasmar en su libro.

Boullosa conoció a Eva desde niña, cuando se la mostraron como "verdad divina" por ser parte de una familia religiosa.

Para ella, Eva fue mucho tiempo aquella mujer desobediente que privó de la felicidad a los humanos, por lo que en su adultez decidió conocerla a fondo.

"Empecé a leer sobre ella, busqué las versiones anteriores, los mitos previos judíos en los que está ella pero en otro papel, más como generadora de vida", cuenta la autora de "La astilla de Cleopatra" (2002).

"La mujer significa el poder generador de la naturaleza y también es temible porque si en ella está la puerta de la vida, a lo mejor también tiene la puerta de la muerte", añade.

REIVINDICAR A LA MUJER

Fueron estas investigaciones las que dieron la pauta para comenzar una reivindicación no solo de Eva, sino de todo un capítulo de la Biblia y de los mitos del Génesis, pues la historia vista desde la mirada de Eva cambia por completo el relato bíblico.

Según cuenta Eva en la novela, la conocida historia de que por su culpa ella y Adán fueron expulsados del paraíso, es producto de la envidia de él por su incapacidad como creador de vida.

"El rencor de Adán comienza en el momento en que él se ve marginado del poder de dar a luz, ellos intentan tener un hijo de otra manera y esto no lo logran, así que su envidia va aumentando y él va contando otra versión, que es la que conocemos de Eva, que ella es solo un pedazo de la costilla de él, que fue creada para darle compañía y estar a su servicio", dice Boullosa.

Con esto, la autora da voz a la primera mujer silenciada de la historia y también espera cambiar el panorama de violencia y desigualdad.

"Creo que el mito de Eva justifica mucho de las injusticias de género e incluso de la violencia a la mujer. Si ella es la causante de nuestra caída y la que le ha traído mal a todos, un pago correspondiente sería mantenerla callada a fuerzas", comenta la escritora.

Es por ello que Carmen está convencida de que su creación se inserta en un tiempo importante para la lucha feminista.

"Es un libro muy de nuestro tiempo, es una ética muy nuestra del siglo XXI, un libro que le vinieron abriendo espacio las feministas del siglo XIX", indica.

CREACIÓN E IDENTIDAD

Boullosa describe a Eva como creadora y artista, y la escritora, que tiene más de 50 publicaciones entre novelas, ensayos, obras de teatro, cuentos infantiles y entrevistas, afirma que está lejos de parecerse a esta mujer.

"Lo que ocurre con Eva es que hay a su lado un Adán, a mi lado he tenido compañeros pero nunca he pensado que es un camino entre dos, y en ambos casos uno no juega el papel de mujer, juega el papel de persona, yo me veo a mi misma más como una persona", explica.

Boullosa presenta este sábado "El libro de Eva" acompañada por Jorge Volpi a las 18.30 hrs (23.30 hora GMT) vía virtual.