Primer DACA latino ganador de la gran beca Rhodes deposita en Biden su futuro

Nueva York, 1 dic (EFE News).- Santiago Tobar Potes, el primer latino beneficiario de la Acción Diferida (DACA) en recibir la prestigiosa beca Rhodes, espera que el presidente electo Joe Biden cumpla su promesa a los jóvenes "soñadores" como él de reinstalar por completo ese programa para poder viajar al Reino Unido y continuar sus estudios universitarios.

"Aún estoy impactado (con lo de la beca), no lo creo completamente. Siempre he querido salir del país. Por eso no voy a creer cien por ciento que gané esta beca hasta que esté viajando ya para Oxford" en el Reino Unido, dijo a Efe el joven, recién graduado de la Universidad de Columbia en Nueva York.

Su madre, que trabajó en un supermercado a su llegada a este país y su padre lavando coches, están "orgullosos" de su esfuerzo, comenta, máxime cuando ninguno de los dos tienen estudios universitarios.

Gracias a la beca que concede la Universidad de Oxford, Tobar Potes podrá estudiar relaciones internacionales en ese prestigioso centro educativo. Su principal interés, China.

De acuerdo con el "soñador" le gustaría trabajar en el Departamento de Estado en los asuntos relacionados con China, donde estuvo un mes en 2015 mientras estudiaba la escuela superior y se enamoró del idioma, que continuó estudiado en la universidad.

"Comenzó con una admiración por el idioma y luego me interesé mucho mas en la historia y la política", y de ahí su interés en las relaciones internacionales, comentó.

SUEÑOS EN COMPÁS DE ESPERA

Sin embargo, debido a los cambios infligidos por el Gobierno del presidente Donald Trump a DACA, amparo migratorio que incluso intentó cerrar a pesar de beneficiar a unos 650.000 jóvenes, el joven latino no podrá salir del país para cumplir con sus metas hasta que sean eliminadas estas restricciones.

Biden, que era el vicepresidente del país cuando el presidente Barack Omaba creó DACA en 2012, ha prometido restaurar el programa el mismo día de su toma de posesión como presidente.

De esa forma, el joven nacido en Colombia podrá ir al Reino Unido a estudiar y regresar posteriormente a Estados Unidos, el país que conoce como su hogar y al que llegó a los cuatro años.

"Necesito esperar hasta el primer día que Biden ajuste el programa DACA, que aún existe. En 2015 pude viajar a China y regresar, pero eso fue bajo la Administración de Obama", recordó el estudiante, que tiene "muchas esperanzas" en la nueva administración.

VIAJAR LIBREMENTE

Y, si puede viajar, dice que podría también aprovechar para la oportunidad para conocer a Colombia, de donde salió hace 19 años.

El no poder viajar libremente llevó a Tobar Potes a aprender nueve idiomas. El chino y el alemán en la universidad y el resto por iniciativa propia, una manera, comenta a Efe, de "salir de las fronteras".

"Creo que aprender idiomas es lo más cercano a poder salir de las fronteras, leer libros" en esos idiomas, señaló, para agregar que nunca he ido a Londres pero tiene la "impresión de haber estado allí" tras haber leído a una autora inglesa.

Indicó además que ganar la beca le da acceso a otro nivel de educación y la oportunidad de otro "año increíble" de estudios en el Reino Unido, así como hicieron figuras como el expresidente Bill Clinton o George Stephanopoulos, corresponsal de política de la cadena ABC, que en su día ganaron la beca.

LA EDUCACIÓN

Tobar Potes, que también toca violín, dice que debe su éxito en los estudios a su maestra Marina Esteva, una emigrante cubana que le impartió clases de segundo a quinto grado, y que se convirtió en una figura materna para él en la escuela elemental Sweetwater en Miami, con la que mantiene contacto.

Considera que debería haber una conversación nacional amplia sobre la importancia que tienen los maestros de escuela primaria específicamente y su impacto en "cambiar la vida de los niños".

"Ella me enseñó a amar el estudio", afirma Tobar Potes, que asegura que su vida, como la de todos los indocumentados, no ha sido fácil, con el temor a la deportación, sobre todo bajo la Administración Trump, que deportó a su padre en 2019.

"Es como vivir con ansiedad, con miedo todos los días porque no importa lo que hagas, bueno o malo, aún me pueden deportar" bajo la Administración Trump, es "como si en los últimos cuatro años no pudiera respirar fácilmente" y afirma sentirse "más seguro" tras el triunfo de Biden.