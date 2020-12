Proyecto para dar carné de conducir a inmigrantes languidece en Massachusetts

Nueva York, 2 dic (EFE News).- La comunidad inmigrante de Massachusetts se acerca a terminar un año sin que el Senado o la Asamblea estatales hayan votado el proyecto que permitiría que inmigrantes indocumentados obtengan una licencia de conducir, pero están dispuestos a continuar la lucha que comenzó en 2004.

Pese a que ambos cuerpos son de mayoría demócrata, "no hay la voluntad política" para que la propuesta de ley obtenga luz verde, comentó Efe la activista Emily Bloch, coordinadora de la campaña en favor del carné de conducir para indocumentados del movimiento Cosecha en Massachusetts.

Este proyecto, presentado hace dos años, recibió el visto bueno del Comité de Transporte de la Asamblea y pasó al de Presupuesto del Senado, que no lo ha evaluado.

Es la primera vez desde que se presentó la primera propuesta en 2004 que el proyecto entra a un proceso legislativo ya que en el pasado no fue considerado, y ello se logró luego de una huelga de hambre y manifestaciones de inmigrantes.

Cuando sea aprobado por el Comité de Presupuesto del Senado tiene que ir a votación al pleno de esa cámara y regresar para ser votado también en la Asamblea, luego a un comité de ambos cuerpos en el complejo proceso legislativo del estado.

"Lo que lo detiene es que los políticos no quieren tomar acción en favor de la comunidad inmigrante y no lo han hecho durante 16 años en este estado. Supuestamente Massachusetts es un estado muy demócrata, muy azul, pero en cada momento de tomar acción, nunca hemos visto esa acción para la comunidad", afirmó la activista.

Señaló que aunque el proyecto cumpla con todo el proceso y sea avalado en ambos cuerpos, el gobernador del estado, el republicano Charlie Baker, ha amenazado con vetarlo.

Darvin, un trabajador de construcción que vive en Lawrence, maneja todos los días a su trabajo a más de una hora de su hogar. Ya ha sido arrestado en varias ocasiones y tenido que pagar unos 600 dólares para salir de la cárcel y recuperar el coche.

"Manejamos porque lo necesitamos no porque queramos y me afecta (no tener la licencia) porque me han arrestado por no tenerla", dijo a Efe el inmigrante, quien se quejó de que los policías de Lawrence "si te ven con cara de centroamericano te paran aunque estés manejando bien".

"Eso es preocupante porque mucha gente, especialmente en estos tiempos en que no hay mucho trabajo, es complicado que lo poquito que uno gana se lo quiten los tribunales", señala, y agrega que maneja para no usar el transporte público y evitar así el contagio de covid-19.

Además, expone, donde vive el único servicio de tren es para Boston y tendría que llegar hasta allí para luego hacer conexiones para llegar a su trabajo, donde tiene que estar a las siete de la mañana.

"Tendría que salir de mi casa a las tres de la mañana", comentó el inmigrante de 33 años que paga los estudios de sus hermanos en Guatemala y envía dinero a su madre para los gastos de la casa además delos suyos en Lawrence con su esposa, por lo que necesita el vehículo para llegar a tiempo a su empleo.

Darvin, que aún tiene esperanza de que ocurra un milagro y el Senado avale el proyecto, dijo a Efe que está listo para continuar la lucha junto con Cosecha, al que se unió, para hacer realidad el carné para indocumentados.

"Es una lucha difícil pero confiamos en ir ganado poco a poco algunos legisladores; a ver si trabajan de verdad porque muchos dicen que van ayudar a la comunidad y luego se olvidan", argumentó.

"María", como prefiere esta inmigrante que la llamen, condujo durante un año sin licencia y conoce "el temor" a ser descubierta. Ahora maneja legalmente porque ha podido regularizar su estatus, pero se ha unido a la lucha de la comunidad inmigrante.

"Creo que Massachusetts guarda una leyenda urbana, un mito que dice que es un estado demócrata. Sabemos que es un estado demócrata pero sus políticas no están enfocadas en apoyar a la comunidad inmigrante en la legislatura en cosas tan importantes como las licencias de conducir", argumentó María, quien dice también estar dispuesta a continuar la lucha para que Massachusetts se una a otros estados donde se ha aprobado este tipo de legislación.