Policía detiene arbitrariamente a colaborador de EFE en la mexicana Monterrey

México, 7 dic (EFE News).- El reportero Juan Alberto Cedillo, corresponsal de la revista Proceso y colaborador de la Agencia Efe, fue detenido arbitrariamente, golpeado y amenazado por policías municipales de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey, denunció este lunes la ONG Artículo 19.

Según explica este organismo dedicado a la defensa de la libertad de expresión, la detención tuvo lugar alrededor del medio día del domingo 6 de diciembre, debido a que tomó una foto en el momento en que dos agentes municipales se encontraban presuntamente extorsionando a un adolescente indígena que vendía en la vía pública junto a su mamá.

"El periodista decidió documentar el hecho y procedió a hablar con el joven y su mamá, lo cual molestó aún más a los agentes municipales, quienes procedieron a detenerlo y lo trasladaron a la cárcel municipal, en donde lo tuvieron incomunicado y esposado", indicó la ONG.

Además uno de los agentes que detuvieron al periodista no portaba cubrebocas, sin cumplir con las medidas de prevención sanitaria durante la presente pandemia.

Juan Cedillo estuvo privado de su libertad de manera arbitraria por un lapso de tres horas. El periodista señaló que el argumento de los agentes para detenerlo fue "que insultó a un policía" y porque lo "amenazó con echarle a la gente".

"Posteriormente, lo dejaron en libertad, sin decirle o argumentarle nada más", dijo el boletín.

Además de agresiones físicas como una lesión en su rodilla, Cedillo también sufrió daños materiales, ya que se estrelló la pantalla de su computadora.

Asimismo, los agentes municipales tomaron fotos al periodista desde sus celulares.

Para Artículo 19 es "señal de alerta" que elementos de la Policía Municipal en Monterrey reaccionen con detenciones de periodistas ejerciendo "su derecho a documentar e informar".

Por lo anterior, exigió a la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey abrir una investigación interna para esclarecer los hechos, así como responsabilizar a los elementos que participaron en la detención arbitraria, agresiones físicas y amenazas cometidas contra el periodista Juan Alberto Cedillo.

En declaraciones a Efe, Cedillo lamentó que la detención es el precio "que debemos pagar los periodistas por denunciar un abuso policial".

"Me preocupa que los efectivos que me detuvieron mostraron una prepotencia que no es normal. Cuando te identificas como periodista la mayoría de los policías respetan nuestro trabajo pero uno de los dos agentes que me interrogó se mostró más molesto cuando me identifiqué como reportero bajo el Mecanismo de Protección a Periodistas", explicó el reportero, de 66 años.

Debido a ello, el comunicador solicitó a las autoridades federales que investiguen la corporación policial municipal de Monterrey "para descartar que esta no esté al servicio de la delincuencia organizada".

México es uno de los países del mundo más violento para el gremio periodístico, donde cada año se registran numerosos asesinatos, agresiones e intimidaciones contra la prensa por parte del crimen organizado y de autoridades.

Al menos 136 periodistas han sido asesinados en México desde el año 2000, según la organización Artículo 19.

De acuerdo con el registro de Reporteros Sin Fronteras (RSF), en 2019 México fue el país con más periodistas asesinados (10), por delante de Pakistán (4) y Afganistán (3).

En lo que va de 2020, RSF ha contabilizado al menos 7 casos de periodistas asesinados relacionados con su labor periodística.

Según Artículo 19, cada 11 horas un periodista es agredido en México.