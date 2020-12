Ocho discos de latinos entran en la lista de los 50 mejores para Billboard

Miami, 7 dic (EFE News).- Ocho discos de artistas latinos, la mayoría en español, fueron anunciados este lunes como parte de la cotizada lista de la revista Billboard de los 50 mejores álbumes que salieron al mercado este año.

La lista, encabezada por la artista estadounidense Taylor Swift con su disco “Folklore”, tiene en el segundo lugar a Dua Lipa con “Future Nostalgia” y a The Weeknd con “After Hours” en el tercero.

El primer artista latino de la lista es el puertorriqueño Bad Bunny, quien ocupa el cuarto lugar con su exitoso “YHLQMDLG”. La producción, que salió al mercado el 29 de febrero de este año, es el segundo álbum del artista, que le mereció el Latin Grammy este año a “Mejor disco urbano del año”.

La producción también está nominada para los Grammys de 2021 como “Mejor álbum latino pop/urbano”.

La lista de los mejores discos de 2020 de Billboard sigue con “Chromatica” de Lady Gaga en el quinto lugar, “My Turn” de Lil Baby en el sexto, “Fetch the Bolt Cutters” de Fiona Apple en el séptimo, “Gaslighter” de The Chicks en el octavo, “Meet the Woo 210” de Pop Smoke en el noveno y “Women in Music Pt. III” de Haim en el décimo.

La lista sigue hasta el lugar 22 sin un latino. Billboard colocó a continuación “Rare”, el tercer album de estudio de Selena Gómez, donde está “Lose You To Love Me”, el primero de sus temas en llegar al primer lugar de la lista Billboard 100 de las canciones más populares en Estados Unidos.

“Colores” de J Balvin le sigue en el lugar 24. La producción del artista colombiano salió durante las primeras semanas de la pandemia de covid-19 y fue completada entre noviembre y diciembre con dos grandes colaboraciones publicitarias.

La canción final “Gold” es parte de un convenio con McDonalds, mientras que la oferta de productos de mercancía asociada a “Colores” terminó este diciembre con los zapatos deportivos de JBalvin en colaboración con Michael Jordan.

“Before Love Came to Kill Us” de la artista canadiense de padres colombianos Jessie Reyez ocupa el lugar 28, seguido por el disco de corridos tumbaos “Atrapado en un sueño” de Junior H en el 35. El sitio 38 es para “Emmanuel” del artista urbano puertorriqueño Anuel AA.

Los últimos latinos en la lista son “Mesa para dos” de Kany García en el lugar 44 y “Hecho en México” de Alejandro Fernández en el 48.

En una muestra de que en el arte nadie manda, los Billboards y los Grammys siguen en desacuerdo hasta en una lista tan amplia como la de mejores discos del año, en la que caben medio centenar de producciones.

Entre los latinos, los editores de la prestigiosa organización musical dejaron fuera “Un canto por México”, el disco de Natalia Lafourcade ganador de “Mejor disco del año en los Latin Grammys.

En inglés, las nominaciones a los Premios Grammy de 2021 dejaron afuera a The Weeknd, que fue reconocido por los editores de la revista Billboard.