6-20. Mayfield acerca a los Browns a la postemporada

East Rutherford (EE.UU.), 20 dic (EFE).- El mariscal de campo Baker Mayfield lideró dos series de touchdown de 95 yardas y los Browns de Cleveland se acercaron a terminar su sequía de postemporada de 17 años con una victoria como visitantes por 6-20 sobre los Giants de Nueva York.

Mayfield ayudó a los Browns (10-4) a recuperarse de una derrota por 42-47 ante los Ravens de Baltimore el lunes.

El mariscal de campo de Cleveland, que mantiene alta su calidad sobre el emparrillado, finalizó con 27 de 32 pases para 297 yardas, con pases de anotación a sus receptores Jarvis Landry y Austin Hooper.

Nick Chubb tuvo una carrera de touchdown de una yarda en el tercer cuarto y convirtió a los Browns en el primer equipo de esta temporada en tener dos anotaciones de 95 yardas en un mismo partido.

La victoria acercó a los Browns a asegurarse su primer viaje a la postemporada de desde 2002, la sequía más larga de la NFL.

También igualaron su total de victorias más alto (10-6 en 2007) desde su renacimiento de la expansión de 1999.

Cleveland también dio un duro golpe a las esperanzas de playoffs de los Giants (5-9), quienes no contaron con el lesionado mariscal de campo Daniel Jones. Colt McCoy, quien inició 21 juegos para los Browns entre 2010 y 2013, no pudo hacer mucho contra su ex equipo.

Por los Giants, su mariscal de campo Colt McCoy completó 19 de 31 pases para 221 yardas.

Los Giants están empatados con los Cowboys de Dallas un partido detrás de Washington por el primer lugar en la División Este de la Conferencia Nacional.