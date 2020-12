Juancho Hernangómez hace autocrítica: "Sé que aún no he dado lo mejor de mí"

Los Ángeles (EE.UU.), 28 dic (EFE).- Juancho Hernangómez, que por ahora no está disfrutando de muchos minutos en los Minnesota Timberwolves, hizo autocrítica y admitió que todavía no ha logrado alcanzar su mejor nivel en el comienzo de esta nueva temporada de la NBA.

"Me siento mejor cada día: poniéndome en forma, volviendo a la NBA... Han sido ocho meses sin jugar partidos. Sé que aún no he dado lo mejor de mí, pero estoy trabajando duro para llegar ahí y ayudar al equipo", dijo el ala-pívot español ante los medios de comunicación.

Hernangómez consiguió 6 puntos y 5 rebotes en los 13 minutos que jugó en la clara derrota de los Timberwolves frente a Los Ángeles Lakers (127-91).

El español fue junto a su compatriota Ricky Rubio (9 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias en 18 minutos) de lo poco salvable de unos Wolves muy grises.

En el equipo angelino sobresalió otro español, Marc Gasol, quien brilló con 12 puntos (sin fallos en el tiro y con 3 de 3 en triples), 8 asistencias, 7 rebotes y 4 tapones en 20 minutos sobre la cancha.

Hernangómez llegó a los Wolves la pasada temporada tras tres años y medio en los Denver Nuggets, y en el conjunto de Minesota tuvo un notable protagonismo antes del parón por el coronavirus al conseguir 12,9 puntos y 7,3 rebotes por partido en 29 minutos de media sobre la pista.

Los Wolves llegaron en noviembre a un acuerdo con el español para renovarle por tres temporadas y 21 millones de dólares en total.

Sin embargo, en los tres encuentros que por ahora ha afrontado su equipo en el arranque de la nueva temporada, Hernangómez ha tenido una presencia discreta con 2 puntos y 3 rebotes de media en los 10 minutos que ha jugado por partido.

"Es la NBA: cada equipo tiene quince, diecisiete jugadores que pueden jugar muchos minutos", indicó.

"No es la primera vez que no juego mucho, así que sé por lo que estoy pasando. Seguir jugando duro y seguir ayudando al equipo es lo más importante ahora mismo", agregó.