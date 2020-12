Becky Hammon, primera entrenadora en la NBA: "Es un momento importante"

Los Ángeles (EE.UU.), 30 dic (EFE).- Becky Hammon, técnica asistente de los San Antonio Spurs, se convirtió hoy en la primera mujer en dirigir a un equipo de la NBA como entrenadora principal en un partido de temporada regular y, tras el encuentro, admitió que era algo significativo pero también intento tratarlo con normalidad.

"Obviamente es algo muy grande. Es un momento importante", señaló en la rueda de prensa posterior a la derrota de los Spurs frente a Los Angeles Lakers (107-121).

Hammon tomó hoy las riendas de los Spurs en el tramo final del segundo cuarto después de que el técnico de los tejanos, Gregg Popovich, fuera expulsado por protestar a los árbitros.

"Popovich me señaló a mí y eso fue todo", resumió sobre cómo se enteró de que debía dar un paso al frente.

"Honestamente, en ese momento solo intentaba ganar el partido. Digo esto mucho, pero trato no pensar mucho en el panorama general o en el enorme aspecto de esto porque puede ser abrumador", expuso.

"Es mi trabajo salir ahí y estar concentrada para estos jugadores y asegurarme de que les estoy ayudando", afirmó.

Aunque su hito se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados hoy en las redes sociales, la entrenadora aseguró que en ese instante no era todavía muy consciente de lo que había logrado.

"Realmente no he tenido tiempo para reflexionar. No he mirado mi teléfono así que no tengo ni idea de lo que ha pasado más allá del AT&T Center (el estadio de los Spurs)", explicó.

Los elogios también le llegaron desde el equipo rival con la estrella de los Lakers, LeBron James, a la cabeza.

"Ella tuvo hoy que hacerse cargo, mostrar su trabajo, mostrar su talento y mostrar su amor por este deporte", dijo James.

"Es muy apasionada por este deporte. Felicidades a ella y felicidades a nuestra liga", añadió.

Hammon ya había dirigido algún partido amistoso de los Spurs, pero esta fue la primera vez que se ocupó de su equipo en un encuentro oficial de temporada regular.

"Esto fue una situación de aprendizaje para todos nosotros, pero me gustaría haber terminado el partido con una victoria para nuestros jugadores", indicó.

Hammon argumentó que su equipo hizo "un esfuerzo decente" ante los Lakers, a los que calificó como "un equipo duro".

Y confió en que, de cara al nuevo duelo contra los Lakers que tendrá lugar el viernes, los Spurs podrán "mejorar" para ser más competitivos.

También subrayó que su debut como entrenadora principal fue algo normal para la plantilla de los Spurs, puesto que "están acostumbrados" a escucharle gritar y a diseñar jugadas para ellos.

Hammon tuve uno brillante carrera como jugadora en la WNBA, en equipos como los San Antonio Stars; y en el baloncesto internacional, en conjuntos como los españoles Rivas Ecópolis y Ros Casares Valencia.

En 2014 se retiró como jugadora, se pasó al banquillo y fichó como entrenadora asistente de los San Antonio Spurs, lo que la convirtió en la primera mujer en formar parte de un cuerpo técnico de la NBA.