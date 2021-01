California rompe récord de inscripciones a "Obamacare" para 2021

Los Ángeles, 12 ene (EFE News).- California rompió el récord de inscripciones de beneficiados a la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), conocida como “Obamacare”, para 2021, anunciaron este martes las autoridades encargadas de prestar este servicio, que están impulsando a los que aún no están cubiertos a echar mano de las ayudas federales.

Peter V. Lee, director ejecutivo de Covered California, entidad encargada de ejecutar ACA en el estado, dijo en una conferencia de prensa este martes que una cantidad récord de 1,6 millones de californianos renovaron su plan o seleccionaron un plan médico para este año. El total de inscripciones representa un incremento de 14 % en comparación con el año pasado.

Las cifras se revelaron en medio de una escalada de los casos de coronavirus, que ya deja más de 30.000 muertos en California, 46 % de ellos latinos.

“Estamos esperando un aumento exponencial de casos de covid-19 debido a las festividades, por lo que alentamos a las personas a revisar sus opciones e inscribirse en cobertura de salud para que tengan un seguro médico en 2021”, recalcó Lee.

Según los datos de Covered California, en este momento cerca de 2,7 millones de californianos no tienen cobertura de salud. Se estima que de este grupo alrededor de 1,2 millones de californianos califican para ayuda financiera a través de ACA o para tener una cobertura a través de Medi-Cal.

La mayoría de las personas que no tienen cobertura de salud están en el sur de California, una de las regiones más azotadas por la pandemia.

“La mayoría de las personas que no tienen cobertura de salud no saben que califican para ayuda financiera o no han revisado recientemente qué tan asequible puede ser la cobertura de salud,” subrayó Lee.

“Nadie debería esperar hasta el último momento para inscribirse. Dile a tu familia y amigos para que todos tengamos seguro de salud en esta pandemia”, agregó.

La información más reciente muestra que 1,4 millones de personas, el 90 % miembros de Covered California, reciben algún tipo de ayuda financiera que ayuda a bajar el costo de la cuota mensual hasta en 80 %, destacaron en la conferencia de prensa.

No obstante, la organización aclaró que las ayudas federales por desempleo recientemente aprobadas por el presidente Donald Trump en medio de la pandemia del coronavirus pueden afectar la elegibilidad a Medi-Cal o el monto del subsidio de ACA.

“Es posible que el cambio de ingreso familiar afecte o influya en la cantidad de subsidios mensual que la persona recibe”, explicó a Efe Olga Giorgana, de Covered California.