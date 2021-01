El estadounidense Korda elimina al inglés Norrie y jugara final con Hurkacz

Delray Beach (Florida, EE.UU.), 12 ene (EFE).- La joven promesa estadounidense Sebastian Korda se impuso este martes por 6-3 y 7-5 al inglés Cameron Norrie en la semifinal del torneo Delray Beach Open, de la ATP 250, y jugará mañana, miércoles, el partido por el título de campeón frente al polaco Hubert Hurkacz.

Korda, que buscará conseguir su primer título como profesional en la ATP, después que ganó el Abierto de Australia del 2018 como junior, confirmó los progresos que ha hecho en el último año y ha entrado de lleno como nuevo miembro de la llamada Next Generation.

El hijo del exprofesional, el checo Petr Korda, ganador del Abierto de Australia de 1998 y fue finalista en Roland Garros (1992), apenas necesitó una hora y 21 minutos para asegurar la victoria que le permite llegar a su primera final de la ATP.

Korda, de 20 años, 119 en la clasificación de la ATP, que se enfrentaba por primera vez a Norrie, 74 del mundo, impuso siempre su mejor juego desde el fondo de la pista con un gran resto y también hizo valer su mejor saque en pista dura.

Después de dominar con dos "break" el primer set, el segundo estuvo más igualado, pero también hizo el break que le puso al frente del marcador para tener un parcial de 5-4 y el saque en su poder.

Pero permitió que Norrie viniese de atrás (30-0) para hacer el "break" y poner el empate (5-5) en el marcador.

Sin embargo, Korda reaccionó de inmediato con la rotura del saque a Norrie en el undécimo y a la segunda pelota de partido, en el duodécimo, sentenció el triunfo que le puso en la final, donde tendrá de rival a Hurkacz, de 23 años, cuarto cabeza de serie, quien en la primera semifinal se impuso por 7-6 (4) y 6-4 al estadounidense Christian Harrison, que llegó al cuadro principal a través de la fase previa.

"Estoy listo para jugar mi primera final como profesional" declaró Korda al concluir el partido. "Pero sobre todo me encuentro feliz por la manera como volví a jugar durante todo el tiempo que estuve en la pista, aunque al final sentí de nuevo la presión de asegurar la victoria y cometí algunos errores no forzados innecesarios".

El duelo entre Korda, que en cuartos de final eliminó a su compatriota John Isner, y Hurkacz, 35 del mundo, que buscará su segundo título en la ATP, será el primero que ambos tengan dentro del circuito profesional.

"Sé que llega (Hurkacz) de favorito a la final, pero eso es algo que no me preocupa ni me condicionará en mi juego, dado que lo único que tengo que hacer es salir a la pista y hacer mi mejor tenis", subrayó Korda. "Tener a mi padre cerca, seguro que me ayudará en lo que será una nueva experiencia profesional importante".

Dentro de la competición de los dobles, la pareja formada por el uruguayo Ariel Behar y el ecuatoriano Gonzalo Escobar ganaron 6-1, 5-7 y 10-1 a los estadounidenses Mackenzie McDonald y Tommy Paul en el primer partido de semifinales.

Sus rivales en la final serán la pareja formada por los estadounidenses Christian Harrison y Ryan Harrison que derrotaron con comodidad por 6-2 y 6-2 al argentino Andrés Molteni y al monegasco Hugo Nys.