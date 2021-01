Embiid destaca con 45 puntos y Harden por sus críticas

Houston (EE.UU.), 13 ene (EFE).- El pívot camerunés Joel Embiid se erigió en la figura encestadora de la jornada de la NBA al anotar 45 puntos, mientras que el escolta James Harden volvió a ser el reverso de la moneda al criticar públicamente que los Houston Rockets lo mantengan después de haber pedido el traspaso.

Embiid sentó cátedra bajo los aros y también capturó 16 rebotes que lo dejaron con un doble-doble decisivo en el triunfo de los Filadelfia Sixers por 137-134, en la prórroga, ante el diezmado equipo del Miami Heat, que jugó sin sus estrellas, el alero Jimmy Butler, el pívot Bam Adebayo y el base esloveno Goran Dragic, afectados por los protocolos de salud y seguridad de la covid-19.

Harden reconoció por primera vez, públicamente, su desacuerdo de seguir con los Rockets después de que sufrieron la segunda derrota consecutiva en el Toyota Center de Houston frente a Los Ángeles Lakers (100-111)

Tras haber guardado silencio y desear ser traspasado a los Brooklyn Nets o Sixers, la pasada noche lo confirmó y eso con toda seguridad le podrá generar nuevos problemas con la NBA y ser multado.

"Simplemente no somos lo suficientemente buenos ... Amo esta ciudad. Literalmente he hecho todo lo que puedo", declaró Harden después de haber aportado solo 16 puntos. "Esta situación es una locura. Es algo que no creo que se pueda arreglar".

Harden fue multado con 50.000 a principios de esta temporada por conducta perjudicial para la liga relacionada con el hecho de que no siguió los protocolos establecidos por la covid-19.

En el campo de juego, los Lakers (9-3), con el alero LeBron James, que aportó 26 puntos, consiguieron la tercera victoria consecutiva y consolidan su liderato en la División Pacífico y Conferencia Oeste.

A su vez, Utah Jazz, con el escolta Donoval Mitchell de líder encestador (27 puntos), mantuvo su racha ganadora fuera de su campo al vencer por 87-117 a los Cleveland Cavaliers y lograr la tercera victoria consecutiva, la cuarta en su gira de seis partidos (4-2) en 10 días.

El equipo de Utah tenía programado este miércoles un partido más frente a los Washington Wizards, en la capital de la nación, pero fue pospuesto por la NBA debido a que el equipo local no tiene el número mínimo de ocho jugadores que se requieren para disputarlo.

El alero Kevin Durant logró un doble-doble de 34 puntos y 13 asistencias para los Nets, que superaron por 122-116 a los Nuggets de Denver y rompieron una racha de dos derrotas consecutivas, a pesar de seguir con la baja del base estrella Kyrie Irving, quien se perdió el cuarto partido debido, según su equipo, a "asuntos personales".

La NBA investiga unos vídeos en los que se puede ver a Irving bailando en una fiesta familiar sin mascarilla, lo que viola la política de los protocolos de salud y seguridad relacionados con el coronavirus.

El dominio en el juego interior que impusieron el pívot Myles Turner y el ala-pívot lituano Domantas Sabonis estableció la diferencia en el partido que los Indiana Pacers ganaron a domicilio por 95-104 ante los Golden State Warriors.

Turner aportó un doble-doble de 22 puntos, incluido un triple, a falta de 2:59 minutos para que concluyese el tiempo reglamentario, y le dio la ventaja definitiva a los Pacers; además de capturar 12 rebotes, incluidos 10 defensivos, y puso cinco tapones.

Sabonis llegó a los 18 putos, 14 rebotes y seis asistencias, que también ayudaron al triunfo de los Pacers (7-4.

El escolta Lonnie Walker logró 24 puntos liderando el ataque de los San Antonio Spurs, que derrotaron a domicilio (102-112) a los Oklahoma City Thunder.

Los Spurs terminan una gira de cinco partidos con cuatro victorias y llegaron a las 2.200 desde que se unieron a la NBA en 1976.

Mientras, el veterano pívot LaMarcus Andridge acabó como el mejor de los Spurs en el juego interior al conseguir un doble-doble de 13 puntos, 10 rebotes, seis asistencias y dos tapones.

Aldridge superó al legendario exbase John Stockton en el puesto número 47 de la lista de mejores encestadores en la historia de la NBA al llegar a los 19.720 puntos.

El veterano pívot de los Spurs también se situó en el puesto 70 de la lista de todos los tiempos de tapones con 1.118 tapones.

El partido que tendrían que haber disputado los Celtics ante los Chicago Bulls, en el TD Garden de Boston, fue pospuesto porque el equipo local no pudo tener disponibles a ocho jugadores, debido a los protocolos establecidos por la covid-19.