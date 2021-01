Alumnos pueden rechazar tomar examen de inglés en persona por riesgo al covid

Denver (CO), 14 ene (EFE News).- Luego de casi un año sin clases regulares debido a la pandemia, unos cinco millones de estudiantes de Estados Unidos que no hablan inglés como primer idioma enfrentan el desafío de tomar en persona exámenes federales de inglés, aunque los padres desconocen que sus hijos no tienen obligación de hacerlo, según dirigentes comunitarios.

"Si los padres temen por la salud de sus familias no se requiere que sus hijos vayan a la escuela para completar el examen ACCESS porque este año ese examen es voluntario", dijo en un comunicado difundido este jueves Lucinda Soltero González, miembro de la Mesa Directiva de la Asociación de Educación Bilingüe de Colorado (CABE).

Indicó que en Colorado el Departamento de Educación ya les ha asegurado que no habrá "consecuencias negativas" para los estudiantes ni sus familias por no participar en los exámenes ACCESS.

En enero de cada año, los estudiantes que están aprendiendo inglés deben tomar el examen ACCESS, que mide el nivel de inglés de los estudiantes para determinar así en qué clases podrá participar cada estudiante.

A principios de mes, en ocasión del reinicio de las clases tras las vacaciones por las fiestas de fin de año, dirigentes comunitarios de dos estados, Colorado y Florida, pidieron a los respectivos Departamentos de Educación que los exámenes ACCESS fuesen suspendidos o postergados debido al "potencial peligro" de contagio con la covid-19 de los estudiantes.

Sin embargo, en el caso de Colorado, las autoridades educativas locales decidieron no modificar el calendario del examen ni tampoco informaron adecuadamente a los padres de que pueden decidir que sus hijos, en su mayoría latinos, no participen de exámenes presenciales.

En Florida también se decidió continuar con los exámenes presenciales y aclarando que los estudiantes que no participen "no serán disciplinados, castigados ni sancionados de ninguna manera" por esa decisión.

En total, 36 de los 50 estados de Estados Unidos utilizan los exámenes ACCESS. En 30 de esos estados los exámenes ya se están realizando o se realizarán antes de fin de mes. Como también sucede en las escuelas a cargo del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Por eso, este miércoles, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), el Comité de Abogados por los Derechos Civiles bajo la Ley y otras organizaciones enviaron una carta al equipo de transición del presidente electo Joe Biden expresando que las evaluaciones personales de inglés pueden ser riesgosas para los alumnos involucrados.

Reiterando lo ya expresado por dirigentes en Colorado, Florida y varios otros estados, la carta sostiene que "ningún estudiante debe ser obligado a escoger entre su salud y bienestar o dar un examen que determinará su dominio del inglés, especialmente durante esta pandemia sin precedentes. Los exámenes pueden esperar".