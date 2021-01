Publix centra polémica por donación para mitin previo al asalto al Capitolio

Miami, 31 ene (EFE News).- Una polémica se desató en Estados Unidos luego de que el diario The Wall Street Journal (WSJ) revelara que la heredera de la cadena de supermercados Publix, Julie Jenkins Fancelli, financió más de la mitad del evento frente a la Casa Blanca que desembocó en la toma violenta del Capitolio nacional el pasado 6 de enero.

"Solía gastar más de $200 a la semana. Publix no va a recibir más dinero de mí. Si todos hacemos #BOYCOTTPUBLIX lo sentirán", escribió este domingo en Twitter una usuaria de nombre Johnna.

La etiqueta #BOYCOTTPUBLIX, que condena a la cadena de supermercados con amplia presencia en Florida, fue lanzada en las últimas horas tras revelarse que un reducido grupo de influyentes trumpistas, incluido el fundador del medio libertario Infowars, Alex Jones, contribuyeron en la financiación del alrededor de medio millón de dólares para ese evento.

Jenkins Fancelli, la heredera de Publix, contribuyó con fondos que ascienden a alrededor de 300.000 dólares, según reveló el sábado el diario The Wall Street Journal (WSJ).

"Su dinero pagó la mayor parte del mitin de aproximadamente 500.000 en el Ellipse donde habló el Sr. Trump", anotó el rotativo neoyorkino.

"Estoy pidiendo un boicot a nivel nacional de @Publix porque las ganancias de esta cadena de supermercados se utilizaron para financiar los esfuerzos ilegales y sedicionistas de Trump para robar las elecciones y derrocar nuestra democracia constitucional. Retweet si está de acuerdo. Gracias", publicó el abogado Richard Signorelli, desde Nueva York, a raíz de la revelación.

Michelle Kelly, una periodista jubilada de la misma ciudad, utilizó la etiqueta para decir que ha desactivado la app de Publix de su teléfono.

"Me niego a gastar mi dinero por más tiempo en una tienda que apoya la sedición...", añadió.

LA CADENA DE SUPERMERCADOS SE DESMARCA

En un comunicado, la cadena de supermercados, con 1.265 tiendas contabilizadas solo en el sureste de Florida, se desmarcó del hecho y condenó "la violencia en el Capitolio" al subrayar que esa acción, que resultó en la muerte de cinco personas, incluyendo un policía, fue "deplorable".

"La Sra. Fancelli no es empleada de Publix Supermarkets y no participa en nuestras operaciones comerciales ni representa a la empresa de ninguna manera. No podemos comentar sobre las acciones de la Sra. Fancelli", reza un comunicado de la empresa publicado en Twitter.

"La violencia en el Capitolio el 6 de enero fue una tragedia nacional. Las deplorables acciones que ocurrieron ese día no representan los valores, el trabajo ni las opiniones de Publix Supermarkets", añade el comunicado.

En el mitin, el entonces presidente Donald Trump arengó a una masa de simpatizantes y les pidió hacerse oír en el Capitolio, donde se estaba formalizando la victoria electoral del demócrata Joe Biden.

FARMACIAS DE PUBLIX EN TELA DE JUICIO

Las redes sociales no han tardado en vincular la revelación de WSJ con la gestión sobre la pandemia de coronavirus que realiza el gobernador estatal, el republicano Ron DeSantis.

"¿Es de extrañar que DeSantis esté lanzando la vacuna solo en las tiendas Publix, cuyo heredera donó 300.000 a la incitación a la insurrección el 6 de enero?", preguntó en Twitter Karen MD en su cuenta @MSAdvocate2001.

A mediados del actual mes, DeSantis anunció que las farmacias que también albergan los supermercados de Publix se unieron a la campaña de vacunación en un estado, que es el tercero del país en cantidad de contagios, por detrás de Texas y California.

Jenkins Fancelli es la hija del fundador de Publix, George W. Jenkins, quien murió en 1996. Su padre fundó las tiendas de alimentos en 1930 en Winter Haven, en el centro de Florida.

La compañía informó que en 2019 sus ventas minoristas alcanzaron los 38.100 millones de dólares en ventas, según recoge la televisión Local 10.