Don Francisco se transforma para encarar su nuevo reto profesional

Miami, 8 feb (EFE News).- Mario Kreuztberger, más conocido como Don Francisco, comenzará el 15 de febrero un nuevo proyecto profesional que, según dijo en entrevista con Efe, completa una gran transformación personal que incluyó un cambio de "look" y hasta sesiones psiquiátricas.

"Cumplí 80 años durante el confinamiento y sentí que había empezado una nueva etapa. Decidí empezar un nuevo libro sobre la última etapa de mi vida y en esas reflexiones me di cuenta de que la pandemia me había hecho pensar mucho, revisar las cosas. Ese proceso sé que lo vivió muchísima otra gente y se me ocurrió crear un espacio para que lo contáramos", indicó el conductor chileno.

El resultado es "Don Francisco: Reflexiones 2021", una miniserie de 10 episodios en los que conversará en la pantalla de CNN en Español con personalidades del espectáculo, las artes, la medicina, el deporte y otras profesiones en las que explorará los temas personales que más le impactaron durante el confinamiento.

"¿A quién nos parecemos más, a la madre o al padre? Yo me parezco a mi madre en mi amor por el espectáculo, pues fue ella la que me lo inspiró. Mi mamá se formó en Alemania para ser cantante de ópera y tuvo que abandonarlo todo cuando escapó de los nazi", relató.

Son el tipo de historias que pretende sacar de sus entrevistados y que él mismo contará durante los encuentros, que empiezan a emitirse el próximo 15 de febrero.

Parece tratarse más del mundo interno de Mario Kreuztberger y menos del muy público Don Francisco, el personaje que lo convirtió en el conductor más famoso del mundo hispano gracias a sus décadas a cargo del programa "Sábado Gigante", en la cadena Univision.

Una de las señales del deseo de mostrarse más auténtico ante el público es su nuevo aspecto. Ahora lleva el cabello al natural, totalmente blanco y tan abundante como siempre.

"Durante el confinamiento me dejé crecer el pelo y ya parecía (Albert) Einstein. Cuando finalmente me puse en manos del barbero me preguntó si me iba a teñir y decidí que no. Empiezo una nueva etapa como yo mismo, un hombre de 80 años con todas sus canas", explicó.

Sin embargo, el mayor cambio que puso en marcha Kreutzberger parece haber sido por dentro. El conductor lleva semanas recibiendo terapia psiquitátrica, "para seguir mejorando como persona".

"Todos podemos ser mejores y es lo que estoy trabajando, ser mejor esposo, mejor padre, mejor abuelo", reconoció.

Después de miles de entrevistas, es difícil pensar que Don Francisco necesite mejorar en ese aspecto, pero él dijo que su nuevo programa será, si no mejor, muy diferente.

"Esta experiencia con el covid nos ha cambiado a todos, nos ha dejado más abiertos y más vulnerables. Es una oportunidad para que todos aprendamos del otro. Es lo que quiero ofrecer", manifestó.