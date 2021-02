El actor Danny Trejo publicará libro de memorias el 6 de julio

Nueva York, 9 feb (EFE News).- El actor y empresario Danny Trejo, uno de los rostros más conocidos en Hollywood y uno de los "malos" más queridos, publicará el próximo 6 de julio un libro en el que hace un repaso de su turbulenta vida hasta llegar al mundo del cine.

En "TREJO: My Life of Crime, Redemption, and Hollywood (TREJO: Mi vida de crimen, redención y Hollywood), bajo la editorial Atria, el actor de ruda apariencia que ha aparecido en más de 300 películas realiza un "inolvidable e inspirador" viaje a través del crimen, la prisión, la adicción, la pérdida y la fama inesperada como el chico malo favorito de Hollywood con un corazón de oro.

A sus 76 años, todavía obtiene entre diez y veinte papeles de cine y televisión al año, destaca Atria en un comunicado.

También señaló que Trejo recuerda en este libro que "usó heroína por primera vez a los 12 años, aprendiendo que la lealtad solo se obtenía a través de la violencia y la paz en el olvido".

El actor comparte además que durante un tiempo estuvo en algunas de las prisiones más conocidas en Estados Unidos, entre ellas San Quentin, Folsom y Soledad, todas en California, donde nació en 1944.

Su vida dio un giro tras salir de prisión, cuando le ofrecieron un papel como boxeador en "Runaway Train" (1985). Entre su larga lista de filmes figuran además "Desperado" (1995), "Heat" (1995), "From Dusk Till Dawn" (1996), "Con Air" (1997) o "Machete" (2010).

En su libro describe cómo las difíciles lecciones que aprendió en la infancia salvaron su vida profesional y obstaculizaron la personal, ofreciendo una mirada inspiradora "y brutalmente honesta" a su fascinante vida, indica la editorial.

Trejo comparte con los lectores cómo reconstruyó su vida después de encontrar la sobriedad y la espiritualidad en confinamiento para alcanzar luego el éxito, codeándose con celebridades y usando recuerdos de su vida pasada para inspirarse como actor.

"A los setenta y seis años, estas memorias fueron una oportunidad para mí de ser valientemente honesto por primera vez sobre la terrible brutalidad de mis experiencias en las cárceles más duras del mundo, cómo toqué fondo cuando estaba en Soledad enfrentando una posible pena de muerte, el papel que Dios jugó en cambiar mi vida" indicó el actor en el comunicado.

"Espero que compartir mis experiencias pueda de alguna manera beneficiar a otros y hacerles saber que no importa dónde empieces, sino cómo terminas", afirmó.

Trejo escribió su libro junto a su mejor amigo durante dos décadas Donal Logue y será publicado simultáneamente en inglés y español y luego se adaptará para una edición para jóvenes lectores, de acuerdo con Atria.

El pasado año el documental "Inmate #1: The Rise of Danny Trejo", que se estrenó de forma digital el 7 de julio, repasó la turbulenta vida de este actor, que también ha incursionado con éxito en el mundo de los negocios de la mano de su restaurante de comida mexicana Trejo's Tacos.