Jennifer López sorprende con cambio de "look" en portada revista "Allure"

Nueva York, 11 feb (EFE News).- La actriz y cantante Jennifer López, que no para de sorprender a sus admiradores con lo último de la moda, en esta ocasión les ha dejado con la boca abierta con su nueva imagen de cabello corto en la portada de la revista "Allure" de marzo.

La artista tenía a todos acostumbrados a su frondosa melena y aunque antes ha llevado el cabello corto a la nuca, el cambio al estilo "pixie" (muy corto, al estilo de la supermodelo británica Twiggy) en color miel, llama la atención, realizado por su inseparable estilista, Chris Appleton.

En el que será el 30 aniversario de la revista, que por cuarta ocasión tiene a la "diva de El Bronx" en su portada, la artista de 51 años mira fijamente a la cámara, su cabello luce húmedo, lleva un maquillaje natural y unos gigantescos pendientes.

La estrella de origen puertorriqueño, a quien millones vieron durante la juramentación del nuevo presidente Joe Biden, en cuya campaña en ruta a la Casa Blanca participó, conversó con "Allure" sobre diversos temas, entre cómo sobrellevó la crisis de la pandemia en su casa, junto a su novio, el expelotero de los Yankees, Alex Rodríguez, la pareja de gemelos que tuvo con Marc Anthony y las dos hijas de su prometido.

"La primera parte (del encierro) fue como 'wao, esto es diferente'. Creo que todos estábamos llenos de ansiedad. Estábamos en el Twilight Zone (La dimensión desconocida, una serie de televisión de ciencia ficción del 1959), como todo el mundo", indicó López, que el año pasado fue una de las estrellas que se presentó en el esperado Super Bowl, junto con la colombiana Shakira.

"Empecé a intentar hacer cosas juntos. Jugábamos béisbol al aire libre o pintábamos juntos. Nunca llegamos a hacer cosas así antes. Estaba tratando de aprovechar el tiempo", afirmó a la revista.

La artista aseguró que extrañaba el ajetreo que caracteriza su vida, "correr a 150" millas de velocidad como ocurrió antes de la epidemia, cuando comenzó a entrenar en enero del 2019 para su filme "Hustlers", seguida por la grabación, a la que siguió la filmación de comedia "Marry me", entrevistas, su música y sin abandonar lo que ha reiterado es lo más importante, su responsabilidad como madre de Emme y Max, de 12 años.

Su vida prepandemia también incluyó la preparación y presentación en el Super Bowl. "Fue un no parar durante un año", recordó.

Pero su novio, de 45 años y de origen dominicano, estaba feliz de tenerla en casa y a sus respectivos hijos, indicó la intérprete de "El anillo".

La cuarentena sirvió además par que la pareja tomara terapias. "Creo que fue de gran ayuda para nuestra relación" aseguró la también productora y empresaria, quien recordó que debido a la pandemia tuvieron que posponer la boda que estuvieron "planeando por meses y meses" y que sería fuera de EE.UU.

"Tal vez no fue el momento adecuado", comentó en la entrevista para la edición de "Allure" que estará en marzo a la venta.

Durante la crisis de la pandemia también hubo protestas por la muerte de negros a manos de la policía realizadas por el movimiento Black Lives Matter, a las que se unió la pareja durante una manifestación el pasado junio en Hollywood.

"No estoy acostumbrada a estar entre grandes multitudes, siempre estoy en el escenario", dijo al recordar que su vida discurre "de coche a puerta trasera, a seguridad a esto a aquello".

"Me puse un poco ansiosa. ¿Cómo sales de la multitud? Una vez que me metí, estar en las masas así, me encantó. Tanta gente, diferentes edades, razas, fue algo hermoso", afirmó.