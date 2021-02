112-116. Los Timberwolves rompen su racha perdedora con una victoria ante los Raptors

Contenido relacionado

Ricky Rubio: "Los últimos partidos me han ayudado a coger consistencia"

Redacción deportes, 14 feb (EFE).- Tras firmar el mejor partido de la temporada con los Minnesota Timberwolves, el base español Ricky Rubio declaró a Efe que tras un inicio de la temporada difícil, los minutos extra en la pista que le está dando la lesión del base titular, D'Angelo Russell, le están ayudando a ganar consistencia.

En el partido disputado en la noche del domingo contra los Toronto Raptors, Rubio anotó 16 puntos, 1 rebote y 5 asistencias. Además, Rubio, que en lo que va de temporada ha estado muy por debajo de sus números habituales en canastas, anotó 4 de los 8 triples que intentó.

Su actuación fue alabada por su compañero de equipo, el pívot de origen dominicación, Karl-Anthony Towns, quien declaró que "ha jugado un partido increíble" y que estaba "muy orgulloso de él".

Tras el partido, Rubio dijo a Efe que el inicio de la temporada ha sido difícil pero que en los últimos partidos, con más minutos en cancha, está recuperando la forma.

"Aquí hay mucho que analizar.Aunque sólo llevamos 20 partidos, se puede analizar la temporada y hablar de muchas cosas", señaló el base de El Masnou.

"Igual no estaba en mi mejor forma (cuando empezó la temporada) en ese sentido porque fue una temporada rara ya que cuando terminó la de la burbuja no sabía cuándo iba a empezar. Y empecé con una calendario que pensé que iba a ser un poco más tarde y al final fue en diciembre", explicó.

"Después en una nueva ciudad, aunque la conocía, pero nuevos jugadores, nuevo sistema. Cuando ya me pensaba que me conocía los sistemas tengo que empezar otra vez. Un nuevo papel en el equipo, donde ha cambiado mucho. En 20 partidos creo que no he tenido el mismo rol", afirmó.

"Ahora, en los últimos 3 ó 4 partidos que DLO (Russell) está fuera, eso ha ayudado mucho a que coja consistencia sobre cuándo voy a jugar, cómo voy a jugar y con quién voy a jugar. Eso ayuda mucho para el base", añadió.

Por su parte, el entrenador de los Timberwolves, Ryan Saunders, dijo a Efe que "Ricky quiere ganar, y quiere ganar especialmente con estos jóvenes jugadores".

"Ha sido entretenido ver como todos estaban interactuando", añadió Saunders que también dijo que ha pedido a Rubio, junto con el resto del equipo, que haga más tiros.

"Especialmente con un equipo como Toronto. Si rechazas hacer un tiro, es como una pérdida de valor por la forma en que recuperan, a veces parece que tienen 7 u 8 jugadores en defensa", dijo.

La estrella de los Wolves, Karl-Anthony Towns, también coincidió con Saunders en la voluntad de ganar del jugador español y dijo que Rubio "es el capitán de nuestro grupo. Cuando sale, seguimos sus indicaciones. Tiene una gran capacidad de ver las cosas".

"Ricky ha jugado un partido increíble. Ricky no tiene sobre el papel las estadísticas que muestren como ayuda a la victoria de nuestro equipo, pero todas las cosas increíbles que hace nos lo permiten. Es un ganador y cuando sale a la pista y está en tu equipo, lo ha probado durante toda su carrera, hace que las cosas pasen. La gente le sigue", continuó.

"Es uno de esos jugadores que nunca destaca sobre el papel cuando miras las estadísticas pero cuando miras el partido y sabes de baloncesto sabes que (Rubio) sabe como ganar. Y lo ha probado de nuevo esta noche. Estoy muy orgulloso de él", terminó señalando.