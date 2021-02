Andrés Almeida disfruta de la libertad creativa en la música y la actuación

México, 18 feb (EFE News).- Los recientes proyectos en los que el actor mexicano Andrés Almeida ha participado se han relacionado con él de forma personal. "100 días para enamorarnos" lo reconectó con la música y ahora "Misión: Peligroso" lo lleva a su década histórica favorita donde están cimentadas sus inspiraciones musicales.

Sobre la forma en la que han llegado estos trabajos, Almeida contesta este jueves a Efe lo siguiente: "Es una cosa rara que se ha dado de una manera tan natural que trato de no buscarle una razón, solita la vida me va entregando estas oportunidades y todo se va colocando de una manera matemática que me fascina".

Almeida se ganó al público de muchos países con su participación en "100 días para enamorarnos" (2020) y su papel de Max Barrios.

No solo el propio actor se identificó con Barrios, un talentoso músico frustrado, sino miles de personas en Latinoamérica desde la llegada del proyecto a Netflix.

Andrés se tomó en serio a Max y le dio vida en pantalla creando todo un universo musical que lo conecta directamente con su propia faceta como músico.

Ahora, luego de prestarle a su personaje unos cuantos temas propios, prepara un disco que espera esté listo este año.

"Hay canciones que son completamente mías pero que en el contexto de la serie funcionaban muy bien. Mi universo no está peleado con el de Max. Quería demostrar que no era un fracasado porque su música no es buena, sino todo lo contrario, quería darle valor", afirma.

De esta forma Almeida considera que le dio todo a Max, pero cuando reflexiona lo que Max dejó en él hay muchas cosas positivas que no había podido alcanzar de forma tan sólida en trabajos anteriores a este.

"A mí me deja muchas cosas, sobretodo una proyección que los proyectos anteriores en los que había estado no habían tenido. Me ha abierto un nuevo público a nivel latinoamericano y ha hecho que mi música llegue a otros países", afirma.

Con el pretexto del estreno de la atropellada segunda temporada de "100 días para enamorarnos", Almeida presentará el viernes 19 de febrero el tema "Llaves", una de las canciones emblemáticas de Max que es acompañada por un video dirigido por el propio músico.

El tema mantiene una evidente influencia de la música de la década de 1970, con toques de modernidad que demuestran la versatilidad de Almeida y que asegura seguirán a lo largo del disco que prepara.

CREAR INDUSTRIA EN MONTERREY

Su gusto por esa década no solo la ha podido experimentar en el campo musical. Recientemente el actor terminó filmaciones de "Misión: Peligroso", el primer largometraje de la directora regiomontana Marcela Regio, ambientada en los años 70.

"Es una historia de comedia que se desprende un vídeo musical que Recio hizo hace mucho sobre los años 70. Escribió un guión en base a eso y es como una especie de mundo de detectives y de fantasía súper ubicada en la ciudad de Monterrey", explica.

Almedia comparte créditos con Ana Claudia Talancón y Alejandra Guilmant y asegura que la función de dicha producción va más allá del entretenimiento.

"La directora trata de generar una industria cinematográfica en Monterrey que es prácticamente inexistente. La idea es incentivar a la industria a quedarse en Monterrey porque hasta ahora ha habido una fuga de talentos importante", añade.

Con esto, Andrés asegura que la película mostrará por primera vez en las pantallas grandes a "un Monterrey que nadie conoce y al que nadie tiene acceso", que le da mucha ilusión.

Aun sin proyectos nuevos concretados, el actor se mantendrá presente el mundo del espectáculo con el estreno de "Ricochet" en el Festival de Cine de la UNAM (Ficunam), el estreno en salas de "Me case con un idiota" y "Compulsión" por Filminlatino.