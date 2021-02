95-90. Canadá se clasifica al AmeriCup

Fotografía cedida por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) donde aparece el jugador del equipo de Canadá, Anthony Bennett (d c), mientras intenta bloquear al jugador de las Islas Vírgenes, Trivante Bloodman (i c), durante el partido clasificatorio para la tercera ventana de los grupos C y D del FIBA Americup 2021 disputado este miércoles en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, Puerto Rico. Canadá venció a las Islas Vírgenes por 95 a 93. EFE/FIBA /