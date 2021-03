"The Crown" y "The Queen's Gambit" arrasan en los Globos de Oro

Contenido relacionado

Listado de ganadores en televisión de la 78 edición de los Globos de Oro

Los Ángeles (EE.UU.), 28 feb (EFE).- Los Globos de Oro, que cada año descorchan la temporada de premios de Hollywood, celebraron hoy su 78 edición con una gala en gran medida virtual debido a la pandemia.

Estos fueron los ganadores en los apartados de televisión:

MEJOR SERIE DE DRAMA

- "The Crown"

MEJOR SERIE DE COMEDIA O MUSICAL

- "Schitt's Creek"

MEJOR SERIE LIMITADA, SERIE ANTOLÓGICA O PELÍCULA TELEVISIVA

- "The Queen's Gambit"

MEJOR ACTRIZ DE SERIE DRAMÁTICA

- Emma Corrin ("The Crown")

MEJOR ACTOR DE SERIE DRAMÁTICA

- Josh O'Connor ("The Crown")

MEJOR ACTRIZ DE SERIE DE COMEDIA O MUSICAL

- Catherine O'Hara ("Schitt's Creek")

MEJOR ACTOR DE SERIE DE COMEDIA O MUSICAL

- Jason Sudeikis ("Ted Lasso")

MEJOR ACTRIZ DE SERIE LIMITADA, SERIE ANTOLÓGICA O PELÍCULA TELEVISIVA

- Anya Taylor-Joy ("The Queen's Gambit")

MEJOR ACTOR DE SERIE LIMITADA, SERIE ANTOLÓGICA O PELÍCULA TELEVISIVA

- Mark Ruffalo ("I Know This Much is True")

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO (en cualquier tipo de producción televisiva)

- Gillian Anderson ("The Crown")

MEJOR ACTOR DE REPARTO (en cualquier tipo de producción televisiva)

- John Boyega ("Small Axe").