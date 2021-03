Piden protección para el número creciente de niños migrantes en la frontera

Washington, 2 mar (EFE News).- Los niños migrantes que, en número creciente, llegan a la frontera de Estados Unidos buscando asilo necesitan protección y mejores prácticas para el trámite de sus casos, afirmaron hoy expertos de Kids in Need of Defense (KIND).

"Los últimos cuatro años han sido devastadores para nuestro sistema migratorio", afirmó en una teleconferencia Wendy Young, presidente de KIND, un grupo dedicado a la defensa de los migrantes menores de edad.

La administración del presidente Joe Biden "trabaja para reconstruir ese sistema sobre la base de la ley y la protección de los más vulnerables", añadió Young.

Florence Chamberlin, una abogado de KIND en México, dijo que "el incremento gradual en el número de niños en la frontera no es resultado de la terminación del Memorando de Protección de Migrantes sino de la creciente desesperación por las políticas de la administración anterior".

Ese memorando, conocido como MPP por su sigla en inglés, inició desde 2019 una política del gobierno del expresidente Donald Trump por la cual las personas llegadas a la frontera buscando asilo fueron devueltas a México a la espera de que se completasen sus trámites.

En esa espera "los menores han permanecido alojados en condiciones inapropiadas", dijo Chamberlin. "Niños que huyen de la violencia en sus países quedan vulnerables al tráfico humano, y esperan en condiciones peligrosas la oportunidad de obtener la protección que la ley les garantiza".

Otra política del gobierno de Trump condujo a la detención por períodos muy prolongados de decenas de miles de migrantes indocumentados, incluidos menores de edad. Entre 2017 y 2018 miles de niños y niñas fueron separados de sus familiares y distribuidos en diferentes centros de detención.

"El número de menores está aumentando, es como la apertura de una válvula después de años de las políticas de Trump, pero la situación es diferente", afirmó Young. "El MPP se ha abandonado. Los menores son procesados en la frontera y se transfieren a familiares u otros patrocinadores.

KIND ha elaborado un itinerario con recomendaciones para la protección de los migrantes menores de edad centrado en la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos de "tratar a estos niños humanamente y de acuerdo con las leyes e ideales del país".

En ese itinerario el esfuerzo de EE.UU. debería enfocar las causas de la migración y una expansión de los trámites para los refugiados en los países latinoamericanos, seguido por la atención a la protección de los migrantes, incluido el cuidado de su salud, en México y junto a la frontera estadounidense.

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), una dependencia del Departamento de Salud que se hace cargo de los migrantes menores de edad, debería recibir más recursos, y el gobierno de Biden ha de intensificar los esfuerzos para reunir a los menores que han sido separados de sus familias por el gobierno Trump, indicó KIND.

Asimismo el gobierno debe asegurar que los menores tengan representación legal cuando sus casos llegan a los tribunales de migración, y debe ayudar a la integración en EE.UU. de los migrantes que permanezcan en este país, o ayudar en la reintegración a sus países de los que retornen.