Nicole Kidman extiende su racha televisiva con una serie para Apple TV+

Los Ángeles, 2 mar (EFE News).- Nicole Kidman, que hace unos años era una de las estrellas más importantes del cine, continuará volcada en la televisión y ahora trabajará en "Roar", una nueva serie que prepara Apple TV+ con un reparto muy femenino.

Tras triunfar en la pequeña pantalla con éxitos como "Big Little Lies" (2017-2019), Kidman estará acompañada en "Roar" por otras actrices muy destacadas como Cynthia Erivo, Merritt Wever y Alison Brie.

Apple TV+ definió hoy en un comunicado a "Roar" como una serie antológica de "fábulas feministas y de humor negro".

"Creada por Liz Flahive y Carly Mensh (las máximas responsables de 'GLOW', 2017-2019) y basada en un libro de relatos de Cecelia Ahern, 'Roar' es una colección de ocho episodios de media hora, que mezclan géneros televisivos y que son contados a través de un punto de vista exclusivamente femenino", apuntó la plataforma.

Kidman también será productora ejecutiva de "Roar".

Desde que triunfó delante y detrás de las cámaras con "Big Little Lies", la actriz australiana ha encontrado su inspiración en la televisión en los últimos años.

Por ejemplo, el año pasado presentó en HBO la serie limitada "The Undoing", una lujosa producción de suspense en la alta sociedad neoyorquina que lideró Kidman junto a Hugh Grant, Édgar Ramírez y Donald Sutherland.

Además tiene pendiente de estreno la serie de Hulu "Nine Perfect Strangers", en la que está acompañada por Melissa McCarthy, Luke Evans y Michael Shannon.

Y el pasado octubre se dio a conocer que ha llegado a un acuerdo con Amazon para protagonizar y producir la serie "Things I Know to Be True".

En cuanto al cine, la ganadora del Óscar a la mejor actriz por "The Hours" (2002) lanzó en 2020 la comedia musical "The Prom", ha rodado recientemente "The Northman" a las órdenes de Robert Eggers ("The Lighthouse", 2019), y también se ha rumoreado su participación en "Being The Ricardos", una cinta que está preparando Aaron Sorkin y en la que formaría la pareja protagonista junto a Javier Bardem.