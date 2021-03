Proponen 25 películas latinas para entrar al Registro Nacional del Cine

Washington, 3 mar (EFE News).- Legisladores latinos en el Congreso federal enviaron una lista de 25 películas como candidatas para entrar al Registro Nacional del Cine de la Biblioteca del Congreso, para el cual ya habían postulado previamente a la película "Selena".

El presidente del Caucus Hispano (CHC), Raúl Ruiz, de California, y el representante Joaquín Castro, de Texas, firman la carta ahora que el Registro Nacional del Cine considera su selección de 25 películas este año como lo ha hecho desde 1988.

"Cuando estamos en la temporada de selección este año, los latinos siguen escasamente representados en la industria fílmica estadounidense, una exclusión que perpetúa daños reales y significativos para las comunidades latinas en todo Estados Unidos", indicó Castro.

Entre las películas latinas de la lista aparecen la ganadora de dos Oscar "Frida", protagonizada por Salma Hayek; la nominada a la estautilla dorada "A Better Life", con Demián Bichir; "Spy Kids", de Robert Rodríguez, así como "Nothing Like the Holidays", "Tortilla Soup" y "Maria Full of Grace", entre otras.

"El Registro Nacional del Cine en la Biblioteca del Congreso puede ayudar a corregir esa exclusión arrojando luz sobre los logros cinemáticos latinos como parte importante del acervo cultural de nuestra nación", agregó.

Por su parte, Ruiz señaló que "aunque los latinos son casi el 20 % de la población de nuestro país, continúan muy poco representados en Hollywood".

"Es esencial que el Registro Nacional del Cine refleje la auténtica diversidad de la cultura estadounidense", agregó. "La inclusión de más películas latinas en el Registro ayudará a elevar las experiencias latinas".

En enero, cuando él presidía el Caucus Hispano, Castro envió una carta a la Bibliotecaria del Congreso, Carla Hayden, recomendando la inclusión de la película "Selena" (1997) que rememora la vida de Selena Quintanilla.

La Junta de Preservación Nacional Fílmica considera las candidaturas y elige 25 nuevos es para el Registro cada año.

Ya en 2020 la Biblioteca del Congreso ingresó el álbum "Ven Conmigo" (1990), de Selena, en el Registro Nacional de Grabación.

En la película dirigida por Gregory Nava, Jennifer López desempeña el papel de Selena y Edward James Olmos el papel del padre de la cantante, que, según Castro, "se ha convertido en un ícono amado de la cultura latina".

En su nuevo pedido, Castro indicó que la lista de nuevas candidaturas "tiene suficientes películas latinas como para cubrir la totalidad de la selección de este año para el Registro".

Las 25 películas que los legisladores hispanos quieren añadir para consideración del Registro Nacional del Cine, son:

"My Family" (1995)

"Ballad of Gregorio Cortez" (1982)

"Under the Same Moon" (2007)

"Lo que le pasó a Santiago" (2007)

"Don't Let Me Drown" (2009)

"The Milagro Beanfield War" (1988)

"Raising Victor Vargas" (2002)

"Frida" (2002)

"Walkout" (2006)

"A Better Life" (2011)

"Gun Hill Road" (2011)

"Spy Kids" (2001)

"American Me" (1992)

"Romero" (1989)

"Hermanas" (2005)

"Blood In, Blood Out" (1993)

"Nothing Like the Holidays" (2008)

"Latino" (1985)

"The Lost City" (2005)

"Down for Life" (2009)

"Tortilla Soup" (2001)

"The Motorcycle Diaries" (2004)

"12 Horas" (2001)

"Viva Cuba" (2005)

"Maria Full of Grace" (2004).