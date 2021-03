Pedro Pascal y Rosario Dawson se suman a "Calls" de Fede Álvarez en Apple TV+

Los Ángeles, 3 mar (EFE News).- Los actores latinos Pedro Pascal, Rosario Dawson, Aubrey Plaza y Paola Núñez forman parte del elenco de "Calls", un experimento audiovisual que el director uruguayo Fede Álvarez presentará el próximo 19 de marzo en Apple TV+.

Basada en la serie francesa homónima de Timothée Hochet, "Calls" emplea el sonido de llamadas telefónicas y efectos visuales abstractos de estilo minimalista para contar nueve relatos cortos de suspense.

"Cada episodio sigue un misterio oscuramente dramático que se despliega a través de una serie de llamadas en apariencia normales y no conectadas que, rápidamente, se convierten en algo surrealista conforme los personajes afrontan experiencias cada vez más inquietantes", detalló este miércoles Apple TV+ en un comunicado.

Además de Pedro Pascal ("The Mandalorian"), Rosario Dawson ("Sin City"), Aubrey Plaza ("Parks and Recreation") y Paola Núñez ("Bad Boys for Life"), también aparecerán en "Calls" otros actores muy destacados como Nicholas Braun, Clancy Brown, Lily Collins, Mark Duplass, Karen Gillan, Judy Greer, Paul Walter Hauser, Danny Huston o Nick Jonas.

Completan el doblaje de "Calls" Riley Keough, Joey King, Stephen Lang, Jaeden Martell, Edi Patterson, Danny Pudi, Ben Schwartz, Aaron Taylor-Johnson y Jennifer Tilly.

"En algunos mercados de lengua española en Latinoamérica, Apple TV+ estrenará esta serie bajo el título 'Llamadas' con una experiencia inmersiva completa con gráficos adaptados al español", indicó el gigante digital.

EL REGRESO DE FEDE ÁLVAREZ

Al frente de "Calls" está Fede Álvarez, quien se hizo un hueco en Hollywood gracias a "Don't Breathe" (2016).

Con solo diez millones de dólares de presupuesto, esta cinta de terror recaudó en todo el mundo 158 millones y recibió además el aplauso de la crítica.

Previamente, el uruguayo había dirigido "Ataque de pánico" (2009), un cortometraje de ciencia-ficción rodado con 300 dólares que causó sensación en internet, y "Evil Dead" (2013), el "remake" de la exitosa cinta de 1981 de Sam Raimi.

El último trabajo del uruguayo para la gran pantalla fue "The Girl In The Spider's Web" (2018), una nueva adaptación fílmica de la serie de novelas criminales Millennium que creó el escritor sueco Stieg Larsson.

Sin embargo, la película "The Girl In The Spider's Web", con Claire Foy ("The Crown") como protagonista, resultó una decepción para los seguidores de Millennium y solo pudo recaudar en todo el mundo 35 millones de dólares.

En noviembre de 2019 se dio a conocer que Álvarez estaba trabajando en una película de terror ambientada en la Casa Blanca, pero desde entonces no se han conocido novedades sobre ese proyecto.

Álvarez también participó en la inminente película "Chaos Walking" rodando escenas adicionales después que el estudio Lionsgate no estuviera satisfecho con el metraje original.

Con Daisy Ridley y Tom Holland como protagonistas y Doug Liman ("The Bourne Identity", 2002) en la dirección, esta superproducción de ciencia-ficción se estrenará este viernes.