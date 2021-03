Patricia Manterola deja la actuación para enfocarse en el baile y la música

Miami, 10 mar (EFE News).- La artista mexicana Patricia Manterola ha dejado la actuación para enfocarse en el baile y la música en este 2021, después de un año recogida en su casa en California con su familia para protegerse de la pandemia de la covid-19.

Así lo reveló a Efe durante una entrevista en la ciudad de Miami, donde se ha asentado con su familia por dos meses para participar como jueza en el concurso de televisión “Mira Quién Baila” (MQB), de la cadena Univision.

“Durante muchos años vi ese programa y le decía a mi marido que me encantaría participar de alguna manera. Eso sí, nunca pensé que iba a ser como jueza”, indicó Manterola.

La artista será la encargada de evaluar las habilidades escénicas de los ocho concursantes en la nueva temporada del programa, que comienza en Estados Unidos este domingo 14 de marzo. Le acompañarán como jueces la ex Miss Universo puertorriqueña Dayanara Torres y el coreógrafo estadounidense Casper Smart.

“Fue algo que aprendí en (el grupo) Garibaldi y que he seguido desarrollando a lo largo de mi carrera”, agregó.

Manterola, de 48 años, formó parte de la banda más famosa del pop mexicano de la década de 1980 con Pilar Montenegro, Sergio Mayer, Xavier Ortiz y Víctor Noriega, entre otros. Pero aunque Garibaldi fue su salto a la fama internacional, su carrera había comenzado mucho antes.

“Yo estoy en esto desde los ocho años. La gente me ha visto crecer y siempre me apoya en todo lo que hago. Es algo que me hace sentir muy agradecida. Por eso saben todo lo que pasa en mi vida”, indicó.

Hoy en día, lo que pasa con su vida casi siempre tiene que ver con su marido Forrest Kolb y los tres hijos que han tenido en sus 10 años de matrimonio. Lo enseña en las redes sociales y durante la pandemia abrió la ventana a su familia aun más, gracias a divertidos vídeos en Tik Tok.

“Los que piensan que es una red de bailes tontos no se han puesto a pensar en lo divertido que es hacer esas coreografías o bromas en familia”, manifestó. Manterola cuenta con sus hombres para que la acompañen en sus ideas.

Autora intelectual confesa de todo lo que sube en las redes sociales, se ríe al decir que está agradecida “de que todavía todos me hacen caso”.

UNA VIDA BALANCEADA

Desde que nació su hijo mayor Lucca, en febrero de 2012, Manterola se ha enfocado en equilibrar su papel de mamá y sus aspiraciones profesionales. Atrás quedó la protagonista de telenovelas como “Acapulco cuerpo y alma” y la cantante de éxitos musicales como “Que el ritmo no pare”.

“No paré totalmente, pero sí, mi prioridad siempre son los niños”, destacó. Después de Lucca nacieron los gemelos Matteo y Alesso, que actualmente tienen seis años.

Por eso sus participaciones en telenovelas han sido con personajes secundarios. Su carrera musical se ralentizó.

Su último proyecto en la televisión fue una participación en la comedia “Renta congelada” de la empresa mexicana Televisa, pero a Univision no había vuelto desde 2006.

La búsqueda del balance la llevó a abrazar la meditación, adoptar una dieta vegana y mantener aun más el ejercicio como parte esencial de la vida.

“Mi marido y yo somos muy deportistas y nos encanta estar al aire libre. Es algo que le inculcamos a los niños y compartimos en familia”, dijo, y reveló que eso ha sido lo que les permitió vivir “tranquilamente” el confinamiento obligado por la pandemia. incluso en los momentos más difíciles.

Aunque sus padres, esposo e hijos han evitado contraer la covid-19, la artista fue sacudida por la muerte por suicidio de su primer esposo y excompañero de Garibaldi Xavier Ortiz, a consecuencia de una profunda depresión agudizada por la falta de trabajo por el confinamiento.

“La única forma de manejar una situación como esa es enfocarse en lo que uno tiene”, expresó tras reconocer que había sido una noticia “muy dura”.

MÚSICA DE LUZ

Manterola también decidió retomar su carrera musical este año desde su punto más vulnerable. Hace tres semanas sacó el tema “Made in Heaven”, una canción en inglés que le compuso a su esposo y que le cantó el día de su boda.

“Fue él quien me sugirió que la hiciera pública y la saqué con un vídeo que tiene imágenes íntimas de nuestra boda”, reveló.

Tiene en la parrilla tres temas más “que también buscan generar emociones positivas, dar luz a la gente en estos momentos que tanto la necesitamos”, contó.

La artista espera poder estrenar sus canciones en vivo desde la pista de “Mira Quién Baila” y no descarta la idea de participar en alguna coreografía. “Amo el baile. El baile y la música siempre han ido de la mano en mi carrera y esta es una gran oportunidad”, puntualizó.