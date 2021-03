Vacuna para neumonía protege de covid-19 a pacientes mayores, indica estudio

Los Ángeles, 10 mar (EFE News).- Pacientes mayores que recibieron una vacuna contra la neumonía fueron diagnosticados con menos frecuencia con covid-19, y aquellos que se contagiaron con el coronavirus parecieron tener síntomas menos severos, reveló este miércoles un estudio de Kaiser Permanente Southern California.

"Los miembros de Kaiser Permanente que recibieron la vacuna PCV13 parecían ser diagnosticados con covid-19 con menos frecuencia, y cuando lo fueron parecían tener resultados menos severos, en general", dijo Sara Tartof, científica del Departamento de Investigación y Evaluación de Kaiser y autora principal del estudio.

Tartof ahondó en un comunicado que uno de los aspectos más interesantes de los hallazgos fue que “los pacientes que recibieron la vacuna PCV13 recibieron cierta protección contra la covid-19, mientras que los que recibieron PPSV23, otra vacuna antineumocócica, no obtuvieron la protección”.

El estudio de Kaiser, publicado hoy en la revista médica The Journal of Infectious Diseases, proporciona evidencia de que los adultos mayores que recibieron la vacuna PCV13 experimentaron un riesgo 35 % menor de diagnóstico de coronavirus que los que no recibieron la vacuna.

Los investigadores explicaron que cuando el virus que causa la covid-19 infecta a una nueva persona, se encuentra con una variedad diversa de especies virales y bacterianas que residen naturalmente en las vías respiratorias superiores humanas.

Una de estas especies es una bacteria llamada Streptococcus pneumoniae, o neumococo, que comúnmente es transmitida tanto por niños como por adultos.

Aunque por lo general esta bacteria es inofensiva, es bien conocida porque causar neumonía y otras enfermedades, que se pueden ver acrecentadas cuando coinciden con el virus de la covid-19.

El estudio examinó los registros médicos de 531.033 miembros de Kaiser Permanente en el sur de California que tenían 65 años o más desde el 1 de marzo al 22 de julio de 2020.

De esa población, 3.677 tenían un diagnóstico de covid-19, 1.075 fueron hospitalizados por esta enfermedad y 334 murieron por esa causa.

Aquellos que recibieron la PCV13 tuvieron 35 % menos incidencia de diagnóstico de covid-19, 32 % menos incidencia de hospitalización y 32 % menos incidencia de muerte por coronavirus, mostró el estudio.

La vacuna PCV13 protege contra 13 tipos de bacterias que causan la enfermedad neumocócica.

Cualquiera puede contraer la enfermedad neumocócica, pero los niños menores de dos años, las personas con determinadas afecciones médicas, los fumadores y los adultos de 65 años o más corren el mayor riesgo, detallaron los investigadores.

Los autores del estudio solo observaron a pacientes mayores, que también enfrentan el mayor riesgo de covid-19 grave.