Todos los expresidentes de EE.UU. menos Trump promueven la vacuna en anuncios

Washington, 11 mar (EFE News).- Todos los expresidentes vivos del país, a excepción del republicano Donald Trump (2017-2021), se han unido en unos anuncios para transmitir un importante mensaje a los ciudadanos: vacúnense contra la covid-19 tan pronto como sea posible.

En la campaña publicitaria participaron los expresidentes demócratas Barack Obama (2009-2017), Bill Clinton (1993-2001), Jimmy Carter (1977-1981); y el republicano George W. Bush (2001-2009), así como las ex primeras damas Michelle Obama, Hillary Clinton, Rosalynn Carter y Laura Bush.

El proyecto consta de dos anuncios: uno muestra a los exmandatarios y ex primeras damas recibiendo la vacuna mientras comparten anécdotas personales y el otro reúne a Clinton, Bush y Obama, quienes de pie uno al lado del otro se dirigen al pueblo estadounidense.

"Pronto la vacuna estará disponible para todo el mundo", dice Bush al comienzo del primer anuncio, mientras la pantalla muestra el rostro de varios ciudadanos estadounidenses.

Le sigue Obama, quien afirma: "Esta vacuna significa esperanza. Te protegerá a ti y a aquellos a los que amas de esta enfermedad peligrosa y mortal".

Además, Clinton asegura que quiere volver a ir en persona al trabajo, Obama confiesa que está deseando poder volver abrazar a la madre de Michelle y visitarla en su cumpleaños y, por último, Bush muestra su entusiasmo por acudir un día al estadio del equipo de fútbol americano de los Texas Rangers.

Por su parte, Carter, de 96 años, no aparece en el vídeo, pero se le oye decir: "Quiero vacunarme porque quiero que esta pandemia acabe lo antes posible".

El anuncio muestra imágenes de los expresidentes y ex primeras damas recibiendo la vacuna y acaba con una foto de Carter, sonriente y sosteniendo su cartilla de vacunación.

El segundo anuncio muestra a Bush, Clinton y Obama, de pie juntos en un anfiteatro del cementerio nacional de Arlington (Virginia), donde descansan los restos de los soldados muertos en las guerras de EE.UU. y al que los tres acudieron durante la investidura del demócrata Joe Biden como presidente el 20 de enero.

Trump y la ex primera dama Melania no participaron en los anuncios, aunque ambos recibieron la vacuna en enero cuando aún estaban en la Casa Blanca, lo que no se dio a conocer hasta semanas después de haber dejado Washington.

El miércoles, antes de que se divulgaran los anuncios, Trump publicó un comunicado para reivindicar que se le dé crédito por la vacuna contra la covid-19.

Hasta ahora, 62,5 millones de personas en EE.UU. han recibido al menos una dosis de la vacuna, entre las que se incluyen 32,9 que ya están inmunizadas por completo, de acuerdo a datos publicados el miércoles por los gubernamentales Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, algunos estadounidenses desconfían de la vacuna, pese a que el escepticismo está bajando, de acuerdo a una encuesta publicada este mes por el Centro Pew, que estima que un 69% de los ciudadanos quiere vacunarse frente al 60% que dijeron estar dispuestos a hacerlo en noviembre.

EE.UU. es el país del mundo más castigado por la pandemia con más de 529.000 fallecidos y 29,1 millones de casos, de acuerdo al recuento independiente de la universidad Johns Hopkins.