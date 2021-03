El artista puertorriqueño Rauw Alejandro lanza "remix" de "Algo Mágico"

San Juan, 12 mar (EFE News).- El artista urbano puertorriqueño Rauw Alejandro, una estrella emergente de la música latina, lanzó este viernes junto al productor y DJ neerlandés-marroquí R3HAB el "remix" (remezcla) del tema "Algo Mágico", una versión del tema que forma parte de su álbum Doble Platino, "Afrodisíaco".

Originalmente lanzado en junio 2020, el sencillo "Algo Mágico" narra la historia de una relación que comienza sin compromisos para luego convertirse en un fuerte romance de sentimientos honestos, según explicaron los representantes del artista boricua en un comunicado.

Desde entonces, el sencillo ha acumulado más de 70 millones de reproducciones en YouTube, 57 millones de reproducciones en las plataformas digitales y 150.000 vídeos publicados en TikTok.

Dirigido por Sebastián Mejía y filmado en Carolina, Puerto Rico, por Buena Vibra Group, el nuevo vídeo animado continúa el concepto propuesto por el vídeo original, retratando un viaje de ensueño y romanticismo.

Así, Rauw Alejandro "llena este 'remix' de frescura", resaltaron los portavoces del artista, colaborando con DJ R3HAB, un innovador de la música dance durante la última década.

Algunos de los temas más reconocidos de DJ R3HAB son "Give Me Everything" de Afrojack, Pitbull y Ne-Yo, "All Around The World (La La La)", y "Lullaby", los cuales han acumulado más de 600 millones de reproducciones en total.

El sencillo anterior de Rauw Alejandro es "Perreo Pesau", tema que sigue los pasos de "Baila Conmigo", su colaboración con Selena Gomez, cuyo vídeo oficial ha acumulado 61 millones de reproducciones.

El artista puertorriqueño recientemente también publicó el vídeo musical de "Dile a Él", otro éxito que se desprende de "Afrodisíaco".

Lanzado en noviembre 2020, “Afrodisíaco” se ha hecho acreedor a doble disco de Platino en Estados Unidos y América Latina, superando los 2.700 millones de reproducciones de audio y vídeo hasta la fecha.

"Afrodisíaco" también llegó al puesto número uno en la lista Latin Albums de Apple Music, y a la segunda posición en la lista mundial de estrenos de Spotify.

Por ello, el disco logró una nominación a Mejor Nuevo Artista en los pasados Grammy Latinos.

En "Afrodisíaco" participan artistas invitados de la talla de Anuel AA, J Balvin, Trippie Redd, Wisin y Yandel, Zion, Lennox, Arcángel, Myke Towers, Dalex, Lenny Tavárez, Farruko, Sech, Dímelo Flow y Camilo.