Tataranietos del fundador de Ford nominados para su consejo de administración

El industrial estadounidense Henry Ford, nieto del famoso constructor de automóviles, en el aeropuerto de Barajas, al término de la visita que ha realizado a Madrid. EFE/Jaime Pato/yv/Archivo SPAIN HENRY FORD VISIT: MADRID, 17/09/1952.- The american businessman Henry Ford, grandson of the famous automobile constructor, in Barajas airport, after the visit he has done to Madrid. EFE/Jaime Pato/ml