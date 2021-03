Billie Eilish gana el Grammy a la grabación del año con "Everything I Wanted"

Los Ángeles (EE.UU.), 14 mar (EFE).- Billie Eilish ganó hoy el premio a la grabación del año con "Everything I Wanted" en la 63 edición de los Grammy, que se ha celebrado con una gala muy singular y adaptada a las restricciones del coronavirus.

El premio a la canción del año en los Grammy reconoce a los compositores de un tema, mientras que el de grabación del año va destinado a los productores, cantantes, ingenieros de sonido y otros miembros del equipo.

Con su victoria en grabación del año por "Everything I Wanted", Eilish repitió el triunfo que obtuvo en 2020 en la misma categoría gracias a "Bad Guy".

La joven de 19 años arrasó en la gala de 2020 al proclamarse vencedora en las cuatro categorías más importantes de los Grammy: álbum del año ("When We Fall Asleep, Where Do We Go?"), grabación del año, canción del año (ambas por "Bad Guy") y mejor nuevo artista.

Sin embargo, Eilish, que recogió el premio junto a su hermano y fiel colaborador Finneas, subrayó en su discurso de hoy que, en su opinión, la ganadora de grabación del año tendría que haber sido otra: Megan Thee Stallion por su colaboración con Beyoncé en "Savage".

"Te mereces esto", dijo.

"Has tenido un año que creo que es insuperable. Eres una reina. Quiero llorar solo de pensar en lo mucho que te quiero. Eres muy hermosa, eres muy talentosa (...). Te merecías esto, honestamente", dijo la cantante en su peculiar discurso de agradecimiento, en el que pidió además un aplauso para Megan Thee Stallion.

Eilish se llevó un segundo gramófono dorado en estos Grammy gracias a "No Time To Die" (de la cinta homónima y sin estrenar aún sobre James Bond), que obtuvo el premio a la mejor canción escrita para medios audiovisuales.

La 63 edición de los Grammy, que fue pospuesta de enero a marzo por la crisis del coronavirus, se ha celebrado hoy con una gala sin público y completamente adaptada a las limitaciones de la pandemia que ha contado con Trevor Noah como maestro de ceremonias.