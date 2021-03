Chirino, Sandoval y Alexis Valdés lanzan un tema orgullosos de ser cubanos

Miami, 15 mar (EFE News).- La canción "Yo soy cubano", un tema salsero con la voz de Willy Chirino y la trompeta de Arturo Sandoval, se grabó en diferentes países y ciudades del mundo como muestra de "orgullo y dignidad nacional", y reivindica la "cubanía" de "todos los que vivimos fuera de Cuba", dice a Efe su autor, el humorista Alexis Valdés.

"La escribí de rebote porque alguien del Ministerio de Cultura de Cuba, hace un año y pico, se refirió a la gente que cuestiona la política del Gobierno como que no son cubanos, sobre todo a los que vivimos fuera de Cuba", revela Valdés este lunes poco antes de estrenar el tema en su canal de YouTube.

"Entonces dije: 'voy a cantar una canción de respuesta a eso'. A medida que la escribía, se fue convirtiendo en una canción de unidad nacional, de orgullo nacional, pero el inicio fue un reclamo a un derecho", sentencia el artista, que en el video aparece junto a Chirino cocinando "frituritas de malanga", un plato típico de la isla.

La letra dice: "En Miami o en Japón yo soy cubano (...). En Madrid, en Nueva York o en el Vaticano, y si a la Luna yo me voy, seré cubano (...), en un velero en alta mar yo soy cubano, aunque esté en Madagascar, yo soy cubano. Aunque no pueda regresar seré cubano. Nadie me podrá quitar el ser cubano".

La canción se estrena "con toda intención" este lunes, día señalado en la historia de la isla caribeña, pues un 15 de marzo de 1878 el general mambí Antonio Maceo se mostró intransigente durante un encuentro con el general español Arsenio Martínez Campo, al no pactar con él.

"Fue una protesta de dignidad. Maceo le dijo a Martínez Campos que no aceptaba condiciones y es muy simbólico para los cubanos", afirma Valdés, que vive en Miami y es autor de populares comedias de teatro como "Felices los cuántos" y "Oficialmente Gay".

CHIRINO, SANDOVAL Y VALDÉS COINCIDEN NUEVAMENTE

En febrero pasado, el salsero Willy Chirino, el trompetista Arturo Sandoval y Alexis Valdés denunciaron los atropellos cometidos por el régimen de la isla durante un encuentro virtual con miembros del Parlamento Europeo.

Junto a ellos, una decena de intelectuales cubanos liderados por el músico Yotuel Romero, autor del tema "Patria y Vida", presentó sus testimonios.

Ahora Chirino, Sandoval y Valdés confluyen nuevamente en "Yo soy cubano", pero según afirma el autor del tema "ha sido algo casual".

"Esta canción se hizo entre países y ciudades", dice Valdés y enumera a los músicos "del patio" que intervienen, comenzando por el arreglista Yandro Reinoso, desde Budapest (Hungría).

Desde Las Vegas (EE.UU.) participa el timbalero Leandro Mena, desde Sarasota (Florida) el tresero René Avich.

Sandoval hace un solo de trompeta desde Los Ángeles (California); otro trompetista, Yoandi Vera, interviene desde Santa Clara (Cuba); el bajo se grabó en Santiago de Cuba y lo ejecuta Maikel Dinza, mientras en los coros participan el propio arreglista y Michel Carballo.

La mezcla y masterización la realizó Wady D., de la compañía M Plus Media, con sede en Hialeah (sur de Florida), que habitualmente trabaja con Chirino, puntualiza Valdés.

Para la realización del video, varias personas enviaron imágenes suyas desde diferentes confines del mundo, como es el caso de Nelson Peña, bailarín principal del Teatro de Ballet Estatal de Abay Kazajstán, en Asia central, destaca el autor.

EL "PEDRO PAN" QUE PONE A BAILAR A CUBANOS DE AMBAS ORILLAS

"Nadie me podrá quitar el ser cubano", entona en la canción Chirino, famoso salsero que durante años ha puesto a bailar a millones de cubanos, tanto de dentro como de fuera de la isla.

"Me identifico mucho con el contenido de la canción", afirmó en un programa de televisión el músico de 73 años nacido en Consolación del Sur, Pinar del Río (Cuba), y que llegó a Estados Unidos de niño.

"Mas de tres millones de cubanos vivimos fuera de Cuba y estamos orgullosos de ser cubanos a pesar de que no estamos tocando y viviendo en nuestra propia tierra", dijo Chirino recientemente en el "Show de Carlucho", un programa en español del sur de la Florida.

"Una bala puede apagar un corazón y una canción puede encender a un pueblo", expresó el músico durante su intervención en el Parlamento Europeo, donde narró cómo a principios de los 60 llegó a Estados Unidos sin sus padres a través de la denominada Operación Pedro Pan.