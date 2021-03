99-109: Los Ángeles Clippers se vengan de los Dallas Mavericks

Contenido relacionado

Doncic se muerde la lengua para no hablar de los árbitros del Mavs-Clippers

Redacción deportes, 15 mar (EFE).- El base escolta esloveno de los Mavericks, Luka Doncic, prefirió morderse la lengua en la noche del lunes y no hablar sobre el arbitraje del partido que el equipo de Dallas perdió ante Los Ángeles Clippers por 99-109 y en el que los locales sólo lazaron cinco veces desde la línea de tiros libres.

Tras el partido, Doncic respondió con un escueto "no" a la pregunta de Efe si el arbitraje había sido distinto a la habitual y después de que el esloveno mantuviese durante el partido diversas discusiones con los árbitros a consecuencia de jugadas controvertidas.

Por si había alguna duda, Doncic señaló a la prensa de Dallas, que le preguntó cómo fue posible que los Mavericks sólo lanzase cinco tiros libres durante todo el partido, de los que sólo uno fue en la primera mitad.

"No voy a decir nada, no voy a intentar que me pongan una multa. Así es como han arbitrado hoy y espero que lo hagan mejor el próximo partido", dijo Doncic.

El jugador esloveno también quiso asumir la responsabilidad de que en los últimos 3.15 minutos del partido, los Mavericks no anotasen ningún punto, lo que impidió recortar la distancia en el marcador.

"Obviamente no puedes hacer todos los tiros. Pero esto fue mi culpa porque hice algunos tiros terribles", declaró Doncic.

A pesar de ello, el base-escolta terminó como el mejor jugador del partido con otro triple-doble al anotar 25 puntos, 10 rebotes, 16 asistencias además de 2 robos de balón. En el lado negativo, Doncic también perdió siete balones, algo que él mismo reconoció que fueron "demasiados".