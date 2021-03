Reeditan periódico abolicionista para hablar de problemas raciales en EEUU

Washington, 17 mar (EFE News).- The Emancipator, el primer periódico antiesclavista que se publicó en Estados Unidos entre 1820 y 1850, ha sido reeditado en versión virtual para promover el debate sobre los problemas raciales en el país.

Se trata de un proyecto promovido por el Centro de Investigación contra el Racismo de la Universidad de Boston y la la sección de Opinión del diario The Boston Globe, informaron en un comunidado.

"Cuando se fundó inicialmente The Emancipator era difícil que la gente pudiera creer que 45 años más tarde ya no existiría la esclavitud". Y ahora, del mismo modo, "hay ahora mucha gente que no puede imaginarse que habrá una nación sin racismo y sin desigualdades", dijo Ibram X. Kendi, cofundador de la nueva versión del periódico.

Según explicó Xendi, esta plataforma pretende unir la investigación académica y el periodismo para "analizar, comentar y buscar la verdad sobre los problemas raciales de nuestro tiempo".

The Emancipator apareció por primera vez en abril de 1820, publicado por Elihu Embree en Jonesborough, la ciudad más antigua de Tennessee. Embree había publicado antes un semanario llamado Manumission Intelligencer, y su propósito era "abogar por la abolición de la esclavitud, y ser un repositorio de artículos sobre este asunto interesante e importante".

La suscripción anual de The Emancipator costaba un dólar y para octubre de 1820 el periódico había alcanzado una circulación de más de 2.000 ejemplares con distribución hasta Boston, Philadelphia y los estados del Sur.

Kimberly Atkins, editora de opinión en The Boston Globe y columnista principal de The Emancipator dijo que "en este último año hemos visto protestas y gente que clama por justicia racial, y muchas veces esto se enfoca en la reforma del sistema judicial y no en todas las otras áreas donde se necesita justicia".

Bina Venkataraman, otro de los cofundadores de la nueva versión del periódico dijo que "la resurrección de The Emancipator da una oportunidad para que los periodistas y los lectores participen en algo histórico. un motor de ideas procesadas en datos, experiencias comunitarias y trabajo académico que lleven a nuevas conversaciones y progreso hacia la justicia racial".

El proyecto publicará asimismo un boletín cada dos semanas titulado "Unbound" en memoria de uno de los primeros ejemplares de otro periódico abolicionista que se publicó en Boston.

Entre los miembros del grupo fundador y el consejo asesor del nuevo The Emancipator se cuentan Ian F. Haney López, profesor de Ley Pública en la Universidad de California, cuya madre es salvadoreña; y José Antonio Vargas, un periodista, cineasta y activista de inmigración nacido en Las Filipinas.

Asimismo participa en el proyecto Julián Brave Noise-Cat, un indígena norteamericano con carrera en el periodismo, la investigación, el arte y la militancia política.