Mariota y Raiders reestructuran contrato y volverá con el equipo de suplente

Henderson (Nevada, EE.UU.), 23 mar (EFE).- El mariscal de campo Marcus Mariota acordó una reestructuración de contrato que le permita regresar con los Raiders de Las Vegas y ocupar el puesto de suplente del titular Derek Carr.

Mariota, de 27 años, que firmó un contrato de agente libre por dos años y 17,6 millones de dólares con los Raiders en marzo pasado, estaba programado para ganar 10,625 millones en salario base en 2021 mientras tenía un tope salarial de 15,35 millones.

El acuerdo reestructurado es un contrato de un año por valor de 3,5 millones que podría alcanzar un máximo de ocho millones si se cumplen los incentivos.

Mariota, ganador del Trofeo Heisman de 2014 y segunda selección general del sorteo universitario del 2015, se enfrentó a innumerables lesiones de tobillo y hombro en el campo de entrenamiento y comenzó la temporada en la lista de reservas de lesionados.

Apareció en un partido con los Raiders la temporada pasada, reemplazando al lesionado Carr en una derrota en tiempo extra de la semana 15 ante los Chargers de Los Angeles mientras lanzaba para 226 yardas y un touchdown, con una interceptación, y completó 17 de 28 pases.

También corrió para 88 yardas y una anotación (con ocho primeros intentos) en nueve acarreos.

"Estoy emocionado de ser un Raider", declaró Mariota, quien agregó que "todo el mundo habla de que Las Vegas es la novena isla (hawaiana) y, para mí, esto es lo más cerca que puedo estar de jugar para mi ciudad natal. Eso en sí mismo fue una oportunidad tan especial y estoy emocionado de volver y conseguirlo".

Cuando se le preguntó sobre la reducción de sueldo, dijo que sólo se concentra en "controlar lo que puedo controlar, y eso es el trabajo en el campo de juego".

Agregó que "todos los días me despierto, entreno, me preparo para ir y, me siento afortunado de poder jugar a este deporte con el que puedo ganarme la vida. Muchos de nosotros ganamos una muy buena cantidad de dinero y para mí, además, me encanta jugar y la emoción y la oportunidad de ser un Raider superó todo eso", en referencia a la reducción económica.