El comediante Jay Leno pide disculpas por décadas de chistes sobre asiáticos

Nueva York, 24 mar (EFE News).- Ante la ola de ataques racistas a ciudadanos de origen asiático en EE.UU., el famoso comediante Jay Leno, que durante años protagonizó un popular programa nocturno, pidió disculpas por los chistes que contó durante décadas en los que se burló de este grupo de la población.

Durante una llamada de Zoom con el líder del grupo Red Mediática de Acción para Estadounidenses Asiáticos (MANAA, en inglés), Guy Aoki, Leno habló sobre sus chistes pasados en los que usó estereotipos de la comunidad asiática, y aseguró que en ese momento no le parecieron ofensivos.

"Me estaba riendo de nuestro enemigo Corea del Norte, y como muchos de los chistes, tienen algo de verdad", explicó la celebridad en la conversación, que dijo que siempre recibía algún tipo de críticas por lo que decía en su programa televisivo "The Tonight Show with Jay Leno", que se emitió durante 22 años en el canal NBC.

"En ese momento, había una postura predominante de que algún grupo siempre se iba a quejar de algo, así que no te preocupes por ello. Cuando recibíamos alguna queja, había dos formas de tratarlo: o 'tenemos que lidiar con esto' o 'que les den si no pueden reírse de un chiste'", expuso Leno.

"Demasiadas veces me puse del lado de la segunda opción cuando en mi corazón sabía que estaba mal", dijo el comediante, según informó este miércoles la revista Vanity Fair.

"Estoy pidiendo perdón. No considero que esto sea otro ejemplo de la cultura de cancelación, sino algo que legítimamente hice mal", agregó.

Las declaraciones de Leno se producen en un momento en el que se está registrando en EE.UU. un aumento de ataques contra ciudadanos de origen asiático y después de un asalto con un arma de fuego contra tres centros de masajes en Georgia la pasada semana, que dejó 8 fallecidos, 6 de los cuales eran mujeres asiáticas.