Cardi B busca educar sobre el cabello afro con nuevos productos de belleza

Nueva York, 30 mar (EFE News).- La premiada cantante de origen dominicano Cardi B seguirá los pasos de otras celebridades y lanzará este año una línea de productos para el cabello, una idea que, dijo, surgió luego de recibir comentarios negativos al publicar un video con su pelo al natural.

"Este año voy a lanzar una línea para el cabello. Creo que es tiempo para que la gente se eduque sobre nacionalidad raza y etnicidad", indicó en un mensaje en Instagram.

"La gente cree que cada hispano es un mexicano o algo y debe tener la misma textura de cabello color y características. Ser latina o hispana no garantiza tener el cabello largo, no hace que tu piel sea clara y tampoco hace que tu cara sea más definida, especialmente cuando vienes de alguna isla caribeña. El DNA tiene que ver con la textura de tu cabello, no tu nacionalidad", indicó la rapera.

La popular cantante afrolatina, que suele compartir en las redes su opinión sobre diversos temas, explicó que los nuevos productos son algo en lo que ha estado trabajando para su cabello y el de su hija Kulture, pero aún no ha dado más detalles de su nueva aventura comercial.

Se desconoce si la línea contenga la mascarilla que usa para mantener humectado su cabello y el de su hija, cuya receta compartió en las redes el año pasado y que incluye aguacate, aceite de argán, mayonesa, aceite negro de castor, aceite de oliva, dos huevos, miel y guineo maduro.

Durante el 2020, los consumidores latinos gastaron 663 millones de dólares en productos de belleza, destinados en su mayoría para el cuidado del cabello, tintes y uñas, de acuerdo con el periódico The Guardian.